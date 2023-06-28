Заповни жилудок овочами, грибами, ЗОЖ-ПП гарнірами та нежирним м’ясом, і місця там для висококалорійних смачностей лишиться небагато

П'ять лайфхаків схуднення.

Менше їсти, більше рухатись! Е-ге-гей!

Рот на замок! Е-гей!!!

Хочеш їсти? В холодильнику яблуко. Не хочеш яблуко? Не хочеш їсти!

Всі ці рекомендації легше проговорити, ніж реалізувати. І, думається мені, ти знаєш про що я.

Якщо тебе заманюють схудненням за супер-методикою без зусиль, сй#буй — тебе дурять.

Схуднення — завжди зусилля, це змагання із:

лінощами, які є нашою людською сутністю;

намаганням нашого дикого організму зберегти "статус-кво": він не хоче змінюватись.

Мій хороший товариш якось висловився (Юра, ти мене читаєш?): "Мудрий в гору не піде, мудрий гору обійде". І дійсно, не будьмо твердолобими та впертими сміливцями, тому пропоную прийняти як аксіому таке твердження:

В кожного з нас є поріг — грань до якої ми здатні терпіти.

Наведу наочний приклад.

Набравши повні груди повітря, ми затамовуємо подих, змагаючись з друзями, хто довше (всі так робили в дитинстві). Хто переможе? Той, що готовий довше терпіти, боротись із дискомфортом, спричиненим накопиченням CO2 в крові. Відмова буде моральною, ніяк не фізіологічною. Фізіологічна відмова у цьому випадку — втрата свідомості.

Ну, можливо, переможець наділений більшою буферною ємністю крові, але навряд чи. Поріг стійкості в нього вищий.

Поріг в кожного свій, і його варто всіляко уникати. Якщо ж перейдеш його, то зробиш "вдих поразки" перед жиром.

5 способів віддалення від порогу для підпищика.

В супермаркет ситим

Згадай, що відбувається з тобою, і яка їжа опиняється у твоєму кошику, коли, зі смоктанням в жилудку, опиняєшся в продуктовому магазині. Все, що не твоє по праву (за дієтою), стане твоїм обов‘язково. Тому: поїв, а тоді "на закупи".

Вдома нічого зайвого з їжі

Ти можеш їсти ВСЕ і худнути. Але найбільш смачнющу і калорійну їжу вдома можна не тримати у великій кількості. Купив свою "дозволену" порцію -> приволік до хати -> з‘їв -> забув.

Щоправда, втілити такий лайфхак в реальність не просто. Адже ми не раки-самітники, живемо сім‘ями, які часто не хочуть підтримати скульптора свого тіла, і вживати морозиво та тістечка поза межами домівки. Боротись з ними варто, бо такі умови співіснування всім будуть корисні (вони також будуть харчуватись більш корисно).

Застілля почни з некалорійної їжі

Заповни жилудок овочами, грибами, ЗОЖ-ПП гарнірами та нежирним м’ясом, і місця там для висококалорійних смачностей лишиться небагато.

Правило п’яти хвилин

Часто нам ліньки тренуватись, це нормально, ми ж люди. Прояви силу волі, запусти двигун, а далі буде легко. І це не фантазії єба#утого фітнесиста. Перших 5 хвилин тренування організм впрацьовується, це так і обзивається — ефект впрацювання. Перетерпи перших 5 хвилин, далі адреналін зробить все за тебе. Просто почни, підпищик! Але не в’яло, а через не хочу, енергійно. Ефект гарантую!

Міряйся, зважуйся

Злітають штани — хороший індикатор, але цифри об‘єктивніші. Намалюй графік, і кожних два тижні вноси туди нові дані. Це мотивує. А мотивація — рушійна сила.

Стань грамотним полководцем. Суперник сильніший: військо більше вашого, ще й кіннота там одна (голод, лінь, харчові звички, економний фенотип). Тільки хитрощами! Стань стратегом — і ворог впаде (тобто жир зійде)!