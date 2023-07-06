Адвокатка, радниця практики економічних та службових злочинів Ольга Веретільник розповіла, як НАБУ закупає послуги спеціалістів та експертів

Як вважаєте, як купують послуги спеціалістів та експертів правоохоронні органи?

Ми цікавились тим, як закуповує це НАБУ. Мій інтерес самий прямий — у справі за обвинуваченням колишнього директора аеропорту "Бориспіль" Євгенія Дихне закуповувались послуги з оцінки вартості права оренди. А документи про те, як це відбувалось, в матеріалах справи були відсутні. Тому провела викладене нижче дослідження.

Загальний висновок — у більшості випадків послуги з проведення експертиз, послуги спеціалістів та оцінювачів купуються поза конкурсними процедурами. Крім визнаних загальновідомих експертних установ, НАБУ має десятки укладених договорів з нікому не відомими ФОПами і ТОВками. Немає нічого поганого в тому, щоб купувати експертні послуги в невеликих приватних компаній. Важливо інше — сукупна вартість цих послуг цілком підпадає під обов’язок проводити конкурсні процедури закупівлі, але їх не відбувається.

Я розумію чому — набагато зручніше, зрозуміліше і швидше укласти договір зі знайомим, з ким вже працював, чи з тим, кого порадили, чи навіть з тим, хто перший трапився в інтернеті, ніж проводити тендер. І за інших обставин я б мабуть ставилась до цього толерантно і не писала б цю статтю. Але я її пишу, тому що ВАКС, за результатами розгляду справи НАБУ, дав Євгенію Дихне 5 років позбавлення волі, в тому числі за те, що він уклав попередні договори оренди (договори, які діяли до того часу, поки регіональне відділення Фонду держмайна не завершить конкурс з оренди) без конкурсів. Перед розглядом справи в апеляційному суді прес-служба прокуратури написала, що за цією схемою Дихне давав "своїм орендарям" можливість користуватись приміщенням за заниженими цінами.

Тож застосовуємо до обвинувачів ті ж підходи, які використовують вони самі. Тому що подвійні стандарти — погано.

Законодавче регулювання:

Проведення експертизи чи дослідження від спеціаліста — це послуга. НАБУ — це державний орган. Це означає, що вони повинні купувати послуги в рамках процедур, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі":

- на очікувану суму більш ніж 200 тис — повноцінна процедура закупівлі (найбільш поширений варіант — відкриті торги);

- від 50 до 150 тис — спрощена процедура закупівлі;

- до 50 тис — звіт про закупівлю на Прозорро.

Як замовник дізнається яку процедуру йому треба провести?

Документом, який свідчить про намір замовника витратити кошти на той чи інший предмет закупівлі є річний план закупівель. Впродовж року в нього може вноситись необмежена кількість змін, кожного разу, коли ситуація, спланована на початку року змінюється, і виникає потреба в новій закупівлі.

Все що може бути куплено з товарів та послуг можна класифікувати за Єдиним закупівельним словником. Він містить коди предметів закупівель. Все, чий код починається на однакові 4 цифри — один предмет закупівлі.

Ділити цей предмет, щоб не проводити процедуру закупівлі — заборонено. Якщо все ж треба укласти окремі договори, хоч і на маленькі суми і однакові — можна поділити закупівлю на лоти в рамках однієї процедури.

Це не означає, що посеред року не може виникнути потреба купити ще щось, про що замовник спочатку не знав. Тоді дуже легко змінити план закупівель. Це не вважатиметься порушенням.

Що може свідчити про те, що є маніпуляція, і замовник все ж поділив предмет закупівлі, щоб не проводити торги:

- за одним і тим же кодом в плані закупівель є кілька запланованих закупівель. Якщо сумувати очікувану вартість — вийде більше 200 тисяч.

- деякі предмети закупівель класифіковані не за тим кодом, і таким способом не потрапили в загальний пул.

Повернемось до НАБУ, нашої справи і послуг спеціаліста:

В 2019 році НАБУ закуповувало послуги з оцінки майна і майнових прав за кодом Єдиного закупівельного словника 71310000-4 (Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва). Предмет закупівлі визначається за першими 4 цифрами — тобто 7131.

Сукупна вартість цих трьох закупівель — 52 тисячі. Дві проведено за спрощеною процедурою. Одну — без застосування процедури закупівлі (у ТДВ "Гільдія оцінювачів України" для справи за підозрою Є.Дихне).

В цьому може не бути ніякої маніпуляції чи порушення, тому що у 2019 році НАБУ неодноразово коригувало свій план закупівель і очевидно, що на початку року невідомо, яка експертиза чи оцінка знадобиться в середині року.

Проте, в 2019 році НАБУ провело ряд закупівель послуг з проведення судово-економічних, товарознавчих експертиз та інших ринкових досліджень.

Всі ці закупівлі класифікувались за кодом Єдиного закупівельного словника 79310000-0.

Є всі підстави вважати, що послуги з оцінки майна, ТДВ "Гільдія оцінювачів України" теж мали б класифікуватись за кодом 79310000-0 Єдиного закупівельного словника. Про це свідчить власне назва категорії 7931: "Послуги з проведення ринкових досліджень" і зміст підкатегорій цього розділу закупівельного словника:

Натомість зміст розділу 7131 свідчить, що він включає в себе архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги.Сервіс з визначення коду Єдиного закупівельного словника для проведення закупівлі Centre of Exelence in Procurement Київської школи економіки вказує, що в 41% випадків за ключовими словами "оцінка майна" використовувався код 7931.

Дійсно є плутанина, але варто врахувати, що у справі Євгенія Дихне оцінювалась не нерухомість як така, а право її оренди, тобто майнове право, що не пов’язано з інженерними, архітектурними, будівельними послугами чи консультуванням в цій сфері.

Про те, що мав би бути застосований код 7931 свідчить і практика самого НАБУ, в подальшому вони закуповували послуги з оцінки майна чи майнових прав (в тому числі права оренди) за кодом 7931. Наприклад:

В подальшому за кодом 7131 НАБУ закуповувало лише будівельно-оціночні експертизи, для решти використовувало код 7931. Тобто вони, проводячи закупівлі, розділяють послуги, для надання яких потрібні інженерні, архітектурні знання та оцінку в розумінні ринкового дослідження.

Висновок: закупівля у ТДВ "Гільдія оцінювачів України" послуг з оцінки майнових прав мала б класифікуватись за кодом 7931, а не 7131, і практика закупівель самого НАБУ це підтверджує. Тобто — ці всі закупівлі є одним предметом закупівлі.

Як це впливає на те, яку процедуру закупівлі мало проводити НАБУ?

Закупівля у ТДВ "Гільдія оцінювачів України" була включена до плану закупівель 11.07.2019.

В цей же день до плану були включені такі закупівлі:

Та, яка нас цікавить: Код за ДК 021:2015 — 71310000-4 (Послуги з проведення оцінки вартості майна). За кодом 71310000-4: Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва. Планова сума закупівлі: 20 000,00 UAH. Планова дата закупівлі: липень 2019.

Код за ДК 021:2015- 79310000-0 (Послуги з проведення економічного дослідження). За кодом 79310000-0: Послуги з проведення ринкових досліджень. Планова сума закупівлі: 40 000,00 UAH. Планова дата закупівлі: Листопад 2019.

Код за ДК 021:2015 — 79310000-0 (Судово — економічна експертиза). За кодом 79310000-0: Послуги з проведення ринкових досліджень. Планова сума закупівлі: 62 000,00 UAH. Планова дата закупівлі: листопад 2019.

Код за ДК 021:2015 — 79310000-0 (Послуги з проведення економічного дослідження у сфері геології). За кодом 79310000-0: Послуги з проведення ринкових досліджень. Планова сума закупівлі: 90 000,00 UAH. Планова дата: липень 2019.

Загальна очікувана вартість запланованих в цей день закупівель — 212 тисяч гривень, що є вище межі, яка вимагає проведення відкритих торгів. Тож НАБУ в липні-серпні 2019 року допустило проведення закупівель та укладення договорів публічних закупівель поза конкурсними процедурами, передбаченими Законом України "Про публічні закупівлі".

Наприклад — в тому числі купило послуги поза конкурсом у ТДВ "Гільдія оцінювачів України".

Як це впливає на кримінальний процес?

Враховуючи численні аргументи сторони захисту проти звіту з оцінки майнового права, який підготувало ТДВ "Гільдія оцінювачів України", суд мав би визнати звіт недопустимим доказом.

Або як мінімум взяти до увагу аргументи сторони захисту про недостовірність складеного звіту про оцінку майнових прав, враховуючи, що закупівля послуг у оцінювача відбулась без конкурсу всупереч вимогам закону.

Директор ТДВ "Гільдія оцінювачів", який і проводив оцінку, зазначив під час допиту в суді, що детективу, який розслідував справу, його порадили у Фонді держмайна. Фонд держмайна — потерпілий у кримінальному провадженні. Тобто, детектив у справі про без конкурсу передане в користування майно без конкурсу купив послуги з оцінки майна у оцінювача, якого йому порадив потерпілий. Ось вам і подвійні стандарти.

Джерело: ЛІГА.net