Адвокат, советница практики экономических и служебных преступлений Ольга Веретильник рассказала, как НАБУ закупает услуги специалистов и экспертов

Как думаете, как покупают услуги специалистов и экспертов правоохранительные органы?

Мы интересовались тем, как закупает это НАБУ. Мой интерес самый прямой – по делу по обвинению бывшего директора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне закупались услуги по оценке стоимости права аренды. А документы о том, как это происходило, в материалах дела отсутствовали. Поэтому провела изложенное ниже исследование.

Общий вывод — в большинстве случаев услуги по проведению экспертиз, услуги специалистов и оценщиков покупаются вне конкурсных процедур. Кроме признанных общеизвестных экспертных учреждений, НАБУ имеет десятки заключенных договоров с никому не известными ФЛП и ООО. Нет ничего плохого в том, чтобы покупать экспертные услуги у небольших частных компаний. Важно другое — совокупная стоимость этих услуг полностью подпадает под обязанность проводить конкурсные процедуры закупки, но их не происходит.

Я понимаю почему — гораздо удобнее, понятнее и быстрее заключить договор со знакомым, с кем уже работал, или с тем, кого посоветовали, или даже с тем, кто первым попался в интернете, чем проводить тендер. И при других обстоятельствах я бы, наверное, относилась к этому толерантно и не писала бы эту статью. Но я ее пишу, потому что ВАКС, по результатам рассмотрения дела НАБУ, дал Евгению Дыхне 5 лет лишения свободы, в том числе за то, что он заключил предварительные договоры аренды (договоры, действовавшие до тех пор, пока региональное отделение Фонда госимущества не завершит конкурс по аренде) без конкурсов. Перед рассмотрением дела в апелляционном суде пресс-служба прокуратуры написала, что по этой схеме Дыхне давал своим арендаторам возможность пользоваться помещением по заниженным ценам.

Так что применяем к обвинителям те же подходы, которые используют они сами. Потому что двойные стандарты – плохо.

Законодательное регулирование:

Проведение экспертизы или исследования от специалиста – это услуга. НАБУ – это государственный орган. Это означает, что они должны покупать услуги в рамках процедур, предусмотренных Законом Украины "О публичных закупках":

- на ожидаемую сумму более 200 тыс — полноценная процедура закупки (наиболее распространенный вариант — открытые торги);

- от 50 до 150 тыс — упрощенная процедура закупки;

- до 50 тыс — отчет о закупке на Прозорро.

Как заказчик узнает, какую процедуру ему нужно провести?

Документом, свидетельствующим о намерении заказчика потратить средства на тот или иной предмет закупки, является годовой план закупок. В течение года в него может вноситься неограниченное количество изменений каждый раз, когда ситуация, спланированная в начале года меняется, и возникает потребность в новой закупке.

Все что может быть куплено по товарам и услугам можно классифицировать по Единому закупочному словарю. Он содержит коды предметов закупок. Все, чей код начинается на одинаковые 4 цифры – один предмет закупки.

Делить этот предмет, чтобы не проводить процедуру закупки запрещено. Если все же нужно заключить отдельные договоры, хоть и на маленькие суммы и одинаковые – можно поделить закупку на лоты в рамках одной процедуры.

Это не значит, что в середине года не может возникнуть потребность купить еще что-то, о чем заказчик изначально не знал. Тогда очень легко изменить план закупок. Это не будет считаться нарушением.

Что может свидетельствовать о том, что есть манипуляция, и заказчик все же разделил предмет закупки, чтобы не проводить торги:

- по одному и тому же коду в плане закупок есть несколько запланированных закупок. Если скучать ожидаемую стоимость – получится более 200 тысяч.

- некоторые предметы закупок классифицированы не по тому коду и таким способом не попали в общий пул.

Вернемся к НАБУ, нашему делу и услугам специалиста:

В 2019 году НАБУ закупало услуги по оценке имущества и имущественных прав по коду Единого закупочного словаря 71310000-4 (Консультационные услуги в области инженерии и строительства). Предмет закупки определяется по первым 4 цифрам — то есть 7131.

Совокупная стоимость этих трех закупок – 52 тысячи. Две проведены по упрощенной процедуре. Одну — без применения процедуры закупки (в ОДО "Гильдия оценщиков Украины" для дела по подозрению Е.Дыхне).

В этом может быть никакой манипуляции или нарушения, потому что в 2019 году НАБУ неоднократно корректировало свой план закупок и очевидно, что в начале года неизвестно, какая экспертиза или оценка понадобится в середине года.

Однако в 2019 году НАБУ провело ряд закупок услуг по проведению судебно-экономических, товароведческих экспертиз и других рыночных исследований.

Все эти закупки классифицировались по коду Единого закупочного словаря 79310000-0.

Есть все основания считать, что услуги по оценке имущества, ОДО "Гильдия оценщиков Украины" тоже должны классифицироваться по коду 79310000-0 Единого закупочного словаря. Об этом свидетельствует название категории 7931: "Услуги по проведению рыночных исследований" и содержание подкатегорий этого раздела закупочного словаря:

Содержание раздела 7131 свидетельствует, что он включает в себя архитектурные, строительные, инженерные и инспекционные услуги. Сервис по определению кода Единого закупочного словаря для проведения закупки Centre of Exelence in Procurement Киевской школы экономики указывает, что в 41% случаев по ключевым словам "оценка имущества" использовался код 7931.

Действительно есть путаница, но следует учесть, что по делу Евгения Дыхне оценивалась не недвижимость как таковая, а право ее аренды, то есть имущественное право, что не связано с инженерными, архитектурными, строительными услугами или консультированием в этой сфере.

О том, что должен быть применен код 7931, свидетельствует и практика самого НАБУ, в дальнейшем они закупали услуги по оценке имущества или имущественных прав (в том числе права аренды) по коду 7931. Например:

В дальнейшем по коду 7131 НАБУ закупало только строительно-оценочные экспертизы, для остальных использовал код 7931. То есть они, проводя закупки, разделяют услуги, для предоставления которых нужны инженерные, архитектурные знания и оценку в понимании рыночного исследования.

Вывод: закупка у ОДО "Гильдия оценщиков Украины" услуг по оценке имущественных прав должна классифицироваться по коду 7931, а не 7131, и практика закупок самого НАБУ это подтверждает. То есть — все эти закупки являются одним предметом закупки.

Как это влияет на то, какую процедуру закупки должно было проводить НАБУ?

Закупка у ОДО "Гильдия оценщиков Украины" была включена в план закупок 11.07.2019.

В этот же день в план были включены следующие закупки:

Интересующая нас: Код по ДК 021:2015 — 71310000-4 (Услуги по проведению оценки стоимости имущества). Код 71310000-4: Консультационные услуги в отраслях инженерии и строительства. Плановая сумма закупки: 20 000,00 UAH. Плановая дата закупки: июль 2019 года.

Код по ДК 021:2015-79310000-0 (Услуги по проведению экономического исследования). Код 79310000-0: Услуги по проведению рыночных исследований. Плановая сумма закупки: 40 000,00 UAH. Плановая дата закупки: ноябрь 2019 года.

Код по ДК 021:2015 — 79310000-0 (Судебно — экономическая экспертиза). Код 79310000-0: Услуги по проведению рыночных исследований. Плановая сумма закупки: 62 000,00 UAH. Плановая дата закупки: ноябрь 2019 года.

Код по ДК 021:2015 — 79310000-0 (Услуги по проведению экономического исследования в сфере геологии). Код 79310000-0: Услуги по проведению рыночных исследований. Плановая сумма закупки: 90 000,00 UAH. Плановая дата: июль 2019 года.

Общая ожидаемая стоимость запланированных в этот день закупок — 212 тысяч гривен, что выше границы, которая требует проведения открытых торгов. Поэтому НАБУ в июле-августе 2019 года допустило проведение закупок и заключение договоров публичных закупок вне конкурсных процедур, предусмотренных Законом Украины "О публичных закупках".

Например, в том числе купило услуги вне конкурса в ОДО "Гильдия оценщиков Украины".

Как это влияет на уголовный процесс?

Учитывая многочисленные аргументы стороны защиты против отчета по оценке имущественного права, который подготовило ОДО "Гильдия оценщиков Украины", суд должен признать отчет недопустимым доказательством.

Или, как минимум, принять во внимание аргументы стороны защиты о недостоверности составного отчета об оценке имущественных прав, учитывая, что закупка услуг у оценщика состоялась без конкурса вопреки требованиям закона.

Директор ОДО "Гильдия оценщиков", который и проводил оценку, отметил во время допроса в суде, что расследовавшего дело детектива его посоветовали в Фонде госимущества. Фонд госимущества – пострадавший в уголовном производстве. То есть детектив по делу о без конкурса переданное в пользование имущество без конкурса купил услуги по оценке имущества у оценщика, которого ему посоветовал потерпевший. Вот вам и двойные стандарты.

Источник: ЛІГА.net