Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував масовану атаку на Одесу

Отже, конкретика по ударам по Одесі та області.

16 КРМБ "Калібр". На сьогодні "Калібри" продовжують залишатися, на диво, основною ракетою терору. Майже місяць вони є превалюючою модифікацією ракетних ударів.

8 ракет Х-22.

Ракети Х-22 можуть перехоплювати сучасні ЗРК Patriot та SAMP/T. Але ці комплекси не розміщені в Одесі, а тому, результат цілком передбачуваний. Загалом росія ракетами Х-22 якраз і завдавала останні місяці ударів по тих містах, де не стоять системи ППО, що їх перехоплюють.

І так, якщо ви мені зараз почнете розповідати про те, що С-300 та ЗРК "Бук" перехоплюють Х-22, то я вас, разом із вашим улюбленим "експертом", тихо пошлю вчити матчасть, оскільки Україна ніколи не мала модифікацій ЗРК С-300 та ЗРК "Бук", здатних перехоплювати Х-22. Вони були на озброєнні росії.

Примітно, що з 24 червня це перше застосування Х-22.

Крім того, були застосовані П-800 "Онікс" та Х-59. Навіщо запускали Х-59? Мабуть як відволікаючу ціль, для розкриття ППО, для подальшого удару за місцем розташування комплексів.

Ну і 35 Shahed-136.

Так, це справді була одна з найсильніших атак на Одесу. І головною проблемою залишається неможливість перехоплення складних цілей типу Х-22. Це вкотре порушує питання закриття повітряного простору сучасними засобами ППО, передача яких відбувається дуже повільно.

Одеса не прифронтове місто, як Запоріжжя, Херсон чи Харків, а, у певному сенсі, тилове. Проте проблематика ППО тут стоїть не менш гостро, тим більше, що вирішення проблематики вище озвучених міст це не ППО, а частково контрбатарейна боротьба, частково демілітаризована зона в росії.

На завершення… Пам’ятаєте, я в травні та червні дивувався, чому компонента КРМБ "Калібр", під час ударів по Україні, близько 15% від загальної кількості ракет? З 24 червня це превалююча компонента, але повністю зникли Х-101/555. І це може бути ознакою нової тактики накопичення БК у РОВ.

Орфографія автора збережена.