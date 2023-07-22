Колишній лідер "Правого сектору", керівник української націоналістичної організації "Тризуб" Дмитро Ярош прокоментував нападки росії на Польщу

Скажу кілька слів стосовно заяв кремлівського фюрера путіна про Польщу…

У нас, українців і поляків, століттями, були непрості стосунки… Ми, або були Братами, і разом воювали проти всіх ворогів, або якась "с*ка" додавала нам шовінізму, імперіалізму — і ми воювали між собою…

У цьому випадку ми, спільно і завжди, програвали…

У 21 сторіччі, ми — Україна і Польща — маємо шанс створити військово-політичний Союз, який буде оберегом нашої Державності та протиставиться, під гаслом Бог, Держава, Свобода, всім руйнівним імперським віянням та діям…

Наше майбутнє, України та Польщі, у єдності — не формальній, а реальній…

Геть шовінізм, історичну ворожнечу, національну ненависть!

Хай живе порозуміння та Військово-політичний Союз України та Польщі!

Джерело: пост Яроша у Facebook.