Наше будущее, Украины и Польши, в единстве — не формальном, а реальном - Дмитрий Ярош
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Бывший лидер "Правого сектора", руководитель украинской националистической организации "Тризуб" Дмитрий Ярош прокомментировал нападки россии на Польшу
Скажу несколько слов относительно заявлений кремлевского фюрера путина о Польше…
У нас, украинцев и поляков, веками, были непростые отношения… Мы, или были Братьями, и вместе воевали против всех врагов, или какая-то "с*ка" придавала нам шовинизм, империализм — и мы воевали между собой…
В этом случае мы, совместно и всегда, проигрывали…
В 21 веке, мы – Украина и Польша – имеем шанс создать военно-политический Союз, который будет оберегом нашей Государственности и противостоять, под лозунгом Бог, Государство, Свобода, всем разрушительным имперским веяниям и действиям…
Наше будущее, Украины и Польши, в единстве — не формальном, а реальном…
Долой шовинизм, историческую рознь, национальную ненависть!
Да здравствует понимание и Военно-политический Союз Украины и Польши!
Источник: пост Яроша в Facebook.
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