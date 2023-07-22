Бывший лидер "Правого сектора", руководитель украинской националистической организации "Тризуб" Дмитрий Ярош прокомментировал нападки россии на Польшу

Скажу несколько слов относительно заявлений кремлевского фюрера путина о Польше…

У нас, украинцев и поляков, веками, были непростые отношения… Мы, или были Братьями, и вместе воевали против всех врагов, или какая-то "с*ка" придавала нам шовинизм, империализм — и мы воевали между собой…

В этом случае мы, совместно и всегда, проигрывали…

В 21 веке, мы – Украина и Польша – имеем шанс создать военно-политический Союз, который будет оберегом нашей Государственности и противостоять, под лозунгом Бог, Государство, Свобода, всем разрушительным имперским веяниям и действиям…

Наше будущее, Украины и Польши, в единстве — не формальном, а реальном…

Долой шовинизм, историческую рознь, национальную ненависть!

Да здравствует понимание и Военно-политический Союз Украины и Польши!

Источник: пост Яроша в Facebook.