Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін розповів про те, коли закінчаться російські обстріли

Ті, хто стежив за тим, що я говорив ще торік і на початку цього, знають, що я дуже не любив, коли українські журналісти мене питали, мовляв, а коли в окупантів закінчаться ракети і вони більше не бомбитимуть, чи колись вони настільки видихнуться, що перестануть наступати. Я завжди повторював одне й теж, поки триває повномасштабна війна, будуть і бомбардування, і спроби ворога наступати.

Ось вам приклад нашої історії. Коли 1973 року Армія оборони Ізраїлю перехопила ініціативу і рушила до Дамаска, зайшовши на територію Сирії і наблизившись до столиці на відстань роботи ізраїльської артилерії, ви думаєте, сирійці та їхні союзники сиділи смирно? Вони паралельно били у фланг, причому не самі, але з групою йорданського та іракського експедиційних корпусів.

Це був не удар розпачу, це була повноцінна наступальна операція з метою зрізати ізраїльський прорив та убезпечити Дамаск. Ця повноцінна наступальна операція була повністю купірована, йорданців та іракців побили, і вони відповзли зализувати рани. Але такий ось ривок у фланг не був чимось дивовижним чи незвичайним.

Поки існує росія, вона бомбитиме, намагатиметься наступати, вести терор, руйнувати міста, влаштовувати підступи, запускати своїх агентів і т. д. Вони припинять лише коли зазнають поразки в цій війні, але немає жодних термінів, мовляв, скільки ще вони можуть бомбардувати або скільки ще можуть наступати, поки йде війна. Поки вони мають армію і слухняне населення, можуть і будуть.

Джерело: пост Левіна в Telegram.