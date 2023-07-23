Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин рассказал о том, когда закончатся российские обстрелы

Те, кто следил за тем, что я говорил еще в прошлом году и в начале этого, знают, что я очень не любил, когда украинские журналисты меня спрашивали, мол, а когда у оккупантов кончаться ракеты и они больше не будут бомбить, или когда они настолько выдохнуться, что перестанут наступать. Я всегда повторял одно и тоже, пока идет полномасштабная война, будут и бомбежки, и попытки врага наступать.

Вот вам пример из нашей истории. Когда в 1973 году Армия обороны Израиля перехватила инициативу и двинулась к Дамаску, зайдя на территорию Сирии и приблизившись к столице на расстояние работы израильской артиллерии, вы думаете, сирийцы и их союзники сидели смирно? Они параллельно били во фланг, причем не сами, но с группой иорданского и иракского экспедиционных корпусов.

Это был не удар отчаяния, это была полноценная наступательная операция с целью срезать израильский прорыв и обезопасить Дамаск. Это полноценная наступательная операция была полностью купирована, иорданцев и иракцев побили, и они отползли зализывать раны. Но такой вот рывок во фланг не был чем-то удивительным или необычным.

Пока существует россия, она будет бомбить, пытаться наступать, вести террор, разрушать города, строить козни, запускать своих агентов и т. д. Они прекратят только когда потерпят поражение в этой войне, но нет никаких сроков, мол, сколько еще они могут бомбить или сколько еще могут наступать, пока идет война. Пока у них есть армия и послушное население, могут и будут.

Источник: пост Левина в Telegram.