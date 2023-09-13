Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко розповів "Телеграфу", що звільнення півострова дедалі ближче

Ракетний удар по морському заводу в Севастополі 13 вересня підтверджує інтенсифікацію українських зусиль зі звільнення окупованого Криму.

По-перше, позиції наших військових стали ближчими. Відповідно – з меншої відстані можна діставати до російських військових об’єктів.

По-друге, ми ґрунтовно просунулися вперед і в частині ракетної техніки. Що, знову ж таки, відкрило нові можливості. І за рахунок того, що одержуємо від партнерів. І за рахунок того, що почала випускати, зокрема модернізуючи, наша промисловість.

Треба розуміти, що обстріли військових об’єктів у Криму лише посиляться. І, зрештою, це призведе до звільнення Криму.

Щодо саме цього удару по Севастополю – думаю, у своєрідній жалобі попередній президент Петро Порошенко, який був (а можливо й залишається) власником того самого судноремонтного заводу ім. Орджонікідзе, куди сьогодні прилетіло.