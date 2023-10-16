Глава Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, ексчлен української делегації у ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі пояснив для "Телеграфу", коли Україна зможе вести переговори з позиції сили

Російський диктатор володимир путін знову заговорив про переговори з Україною, запевняючи, що кремль нібито готовий до діалогу. І поскаржився, що таку готовність не висловлює Київ.

Зрозуміло, що путінські заяви (а він періодично говорить про те, що росія нібито готова до переговорів) зазвичай мають мало спільного з реальністю.

Тут, швидше, варто зауважити, що, як правило, усі, хто на Заході говорить про можливі переговори Києва з москвою, уточнюють, що для них мають дозріти умови.

А саме – коли обидві сторони зайдуть у глухий кут, після чого змушені будуть домовлятися. Того зараз немає.

Можливі також переговори з позиції сили, коли Україна чи росія матимуть явну перевагу, значні перемоги-прориви. Але поки що і таких передумов немає.

Слід розуміти, що, якщо Україна піде на мир з рф на умовах агресора, це стане не лише нашим програшем, а й програшем Заходу, чого він не допустить. Якщо переговори і відбудуться, то як мінімум компромісні – і для України, і для росії.

При цьому ми знаємо, що путін не може піти навіть на такі переговори, оскільки вже включив окуповані (і навіть не захоплені) території до російської конституції як такі, що входять до рф. А та не передбачає механізму виходу цих територій зі складу росії.

путін готовий до переговорів лише за умови капітуляції України. На що, зрозуміло, не може піти офіційний Київ. А навіть якщо хотів би – цього не дозволить Захід із вищеназваної причини.

Тож усі розмови про переговори зараз – лише політичні маніпуляції, балаканина.