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Перемир’я на Близькому Сході веде до припинення вогню та обміну заручниками, але б’є по Нетаньяху - Ілія Куса

Автор
Ілія Куса Ілія Куса
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Перемир’я на Близькому Сході веде до припинення вогню та обміну заручниками, але б’є по Нетаньяху Новина оновлена 24 листопада 2023, 15:48

Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього спеціально для "Телеграфу" пояснив, як операція проти ХАМАС може призвести до відставки Нетаньяху

Попри перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС, яке розпочалося у п’ятницю, 24 листопада, ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. Тимчасове припинення вогню, швидше за все, не конвертується у довгострокове. Ізраїль уже дав це зрозуміти. І США погоджуються з таким підходом. Хоча з раціональної точки зору всім потрібне припинення вогню.

Немає сумнівів, що буде спроба чинити тиск на Ізраїль, щоб перевести війну у формат малої інтенсивності, користуючись припиненням вогню та обміном заручників. Але не факт, що це вийде.

Ізраїльський уряд перебуває під серйозним внутрішнім тиском – і з боку суспільства, і з боку правих міністрів. Ті днями заявили прем’єру Нетаньяху, що якщо він не продовжить бойові дії в Газі після закінчення терміну перемир’я, то вони підуть із коаліції. А це може спровокувати дострокові вибори, в яких Біньямін Нетаньяху, з огляду на опитування, не переможе.

Цілі ЦАХАЛ (ізраїльської армії) незмінні – ліквідація військової інфраструктури ХАМАС, а також визволення заручників. Останнє частково відбувається у рамках домовленостей про тимчасове припинення вогню (у цей період терористи мають звільнити частину заручників).

А з приводу ХАМАС – очевидно, що бойові дії продовжуватимуться принаймні у північній частині сектору Гази. Ізраїль має плани щодо проведення операції в інших частинах анклаву. Але поки що незрозуміло, чи піде на це ЦАХАЛ.

На Ізраїль чинять тиск і регіональні гравці, і Європа зі США – щоб не відбувалося розповзання конфлікту. Щоб ізраїльтяни не перетворювали на руїни весь сектор Гази. Адже тоді масштаби гуманітарної катастрофи будуть набагато більшими, ніж зараз.

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Теги:
#Ізраїль #ХАМАС #Сектор Газа #Біньямін Нетаньяху #Ілля Куса