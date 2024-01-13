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У Росії труна стала ключовим елементом гордості регіонів: губернатори вихваляються ними, як колись надоями - Олександр Невзоров

Автор
Олександр Невзоров Олександр Невзоров
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Автор
росЗМІ Новина оновлена 13 січня 2024, 15:57

Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров вважає, що в РФ труни стали ключовим елементом політичного інтер’єру

Труніє Росія. Борти тягнуть у країну труни з невпізнаванною гниллю. Найчастіше — в труні поспіхом напихано невідомо "що і від кого".

Але труна стала ключовим елементом політичного інтер’єру та гордості регіонів. Саме кількість "цинків" — головний доказ вірності збожеволівшому Кремлю.

Губернатори хизуються "нагору" трунами, як колись надоями та кубометрами лісу.

Тепер же в Росії котируються лише смерть, беззаконня та марення. Найкращим вважається той губернатор, хто відправив в окопи, на забій більше покірного йому народу.

Джерело: пост Невзорова в Telegram

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Теги:
#Війна #Труни #Олександр Невзоров