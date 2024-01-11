"У Росії це цінують": дочка Путіна зробила цинічну заяву

Воронцова називає Росію людиноцентричним суспільством

Старша донька російського диктатора Володимира Путіна Марія Воронцова заявила, що у РФ дуже цінують людське життя. У той самий час російська армія день у день зазнає величезних втрат на війні, яку організував російський "лідер" .

Про це Воронцова сказала в інтерв’ю Medtech.Mocsow, проекту московської влади. Вона, як лікар-ендокринолог, міркувала про генеративну медицину, лікування на основі стовбурових клітин і, на її думку, деякі технології необхідно використовувати, попри великі витрати, оскільки "Росія — людиноцентричне суспільство".

"Для нас цінність людського життя є найвищою цінністю. Росія — людиноцентричне суспільство", — сказала Воронцова.

Також у великому інтерв’ю дочка диктатора розповіла про досягнення світової медицини та поділилася подробицями своїх літературних, музичних та спортивних інтересів.

До речі, The Moscow Times пише, що Путін ніколи не визнавав публічно, що Воронцова є його дочкою, як і її молодшу сестру Катерину Тихонову. До Кремля тримав подробиці їхнього життя в найсуворішому секреті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Австрії у Марії Воронцової знайшли віллу. Вона була придбана на позику від кіпрської компанії підсанкційного олігарха Аркадія Ротенберга.