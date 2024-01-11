"В России это ценят": дочь Путина сделала циничное заявление

Воронцова называет Россию человекоцентричным обществом

Старшая дочь российского диктатора Владимира Путина Мария Воронцова заявила, что в РФ очень ценят человеческую жизнь. В то же самое время российская армия день за днем несет огромные потери на войне, которую организовал российский "лидер".

Об этом Воронцова сказала в интервью Medtech.Mocsow, проекту московских властей. Она, как врач-эндокринолог, рассуждала о генеративной медицине, лечении на основе стволовых клетках и, по ее мнению, некоторые технологии, необходимо использовать, несмотря на большие расходы, поскольку "Россия — человекоцентричное общество".

"Для нас ценность человеческой жизни является наивысшей ценностью. Россия — человекоцентрическое общество", — сказала Воронцова.

Также в большой интервью дочь диктатора рассказала о достижениях мировой медицины и поделилась подробностями своих литературных, музыкальных и спортивных интересов.

К слову, The Moscow Times пишет, что Путин никогда не признавал публично, что Воронцова является его дочерью, как и ее младшую сестру Екатерину Тихонову. К Кремль держал подробности их жизни в строжайшем секрете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Австрии у Марии Воронцовой нашли виллу. Она была приобретена на заем от кипрской компании подсанкционного олигарха Аркадия Ротенберга.