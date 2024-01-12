"Просто захворієш": у Росії мати змусила дитину гуляти на морозі в одних шкарпетках

Жінка прокоментувала свій вчинок

У російському місті Єкатеринбург мати змусила свого сина гуляти на морозі в одних шкарпетках. У такий спосіб вона хотіла покарати хлопчика.

Подробиці інциденту та фото з’явилися у мережі. Подробиці події повідомили росЗМІ.

Інцидент стався у Сонячному мікрорайоні близько 20:40. Там місцеві жителі помітили хлопчика, який гуляє в одних шкарпетках. Очевидці повідомляють, що він був із мамою. Жінка нецензурно виражалася, а дитина ридала і говорила, що в неї "ноги відпадуть". На що мати відповіла синові: "Ні, просто захворієш".

Варто зазначити, що температура повітря напередодні в Єкатеринбурзі опускалася до -25 градусів.

Виявилося, що жінка вивела на вулицю дитину без взуття з "виховною метою". Вони пройшли біля будинку близько 15 метрів та повернулися назад. Таким чином вона покарала сина за те, що він вигулював собаку довше, ніж треба.

Перехожі сфотографували те, що сталося.

Джерело фото https://www.facebook.com/oldLentach

Джерело фото https://www.facebook.com/oldLentach

Джерело фото https://www.facebook.com/oldLentach

На інцидент уже відреагували у поліції. Слідчі встановлять усі обставини, а також з’ясують, чи піддавався раніше хлопчик будь-яким знущанням.

Мати хлопчика визнала, що винна у події. Так вона прокоментувала скандал за участю її сина: “У мене дитина має дуже серйозну спортивну підготовку. Те, що було вчора, сталося вперше, такому немає виправдання. Я сама в цьому винна, це більше не повториться однозначно".

Раніше "Телеграф" писав, що у РФ невідомі підірвали залізницю біля непростого об’єкта.