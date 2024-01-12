"Просто заболеешь": в России мать заставила ребенка гулять на морозе в одних носках

Женщина прокомментировала свой поступок

В российском городе Екатеринбург мать заставила своего сына гулять на морозе в одних носках. Таким образом она хотела наказать мальчика.

Подробности инцидента и фото появились в сети. Подробности произошедшего сообщили росСМИ.

Инцидент произошел в Солнечном микрорайоне около 20:40. Там местные жители заметили мальчика, гуляющего в одних носках. Очевидцы сообщают, что он был с мамой. Женщина нецензурно выражалась, а ребенок рыдал и говорил, что у него "ноги отпадут". На что мать ответила сыну: "Нет, просто заболеешь".

Стоит отметить, что температура воздуха накануне в Екатеринбурге опускалась до -25 градусов.

Оказалось, что женщина вывела на улицу ребенка без обуви в "воспитательных целях". Они прошли возле дома около 15 метров и вернулись обратно. Таким образом она наказала сына за то, что он выгуливал собаку дольше, чем нужно.

Прохожие сфотографировали случившееся.

Источник фото https://www.facebook.com/oldLentach

Источник фото https://www.facebook.com/oldLentach

Источник фото https://www.facebook.com/oldLentach

На инцидент уже отреагировали в полиции. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также выяснят, подвергался ранее мальчик каким-либо издевательствам.

Мать мальчика признала, что виновата в произошедшем. Так она прокомментировала скандал с участием ее сына: " У меня ребенок имеет весьма серьезную спортивную подготовку. Он закален в принципе, потому что он хоккеист. Он постоянно находится на ледовой арене, и там всегда прохладно, поэтому с ним ничего не случится. Но именно то, что было вчера, произошло впервые, такому нет оправдания. Я сама в этом виновата, и больше такого не повторится однозначно".

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