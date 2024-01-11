Бумеранг работает, россияне замерзают в темноте. Как зимний армагеддон в РФ стал возможным (фото, видео)

В прошлом году РФ пугала Европу холодом без ее газа, но сейчас замерзает сама

В течение последней недели Россия страдает от экстремальных морозов, а каждый час в российских новостных лентах появляются все новые известия об авариях. Мол, очередные сто домов в каком-то Новосибирске оказались без тепла и света, а в домах возле Москвы разрывались трубы от низких температур. Что удивительно, в таком масштабе ЧС встречаются только в России, хотя низкие температуры наблюдаются не только там. "Телеграф" разбирается, как так могло случиться, что шантажировавшая энергоресурсами полмира страна теперь сама сидит без энергии:

Статистика

Коммунальные аварии произошли по всей стране, передает российское издание "Сирена" и публикует соответствующую инфографику с картами оледеневших городов. Так, аварии произошли в поселениях Свердловского, Ленинграда, Тулы, городах близ Ярославля, Электростали, Твери, Владивостоке, в городе Екатеринбурге на Урале, Пензе, Краснодаре, в Карелии, на Находке, в Ульяновской области.

"Настоящее время" сообщает цифру в 800 отключенных от отопления зданий.

Карта аварий в России

Самые яркие аварии

Подмосковье без тепла уже неделю. В Подольске в результате аварии на теплотрассе 4 января 170 домов (это десятки тысяч человек)остаются без отопления, прорыв произошел сразу в нескольких нагревательных сетях из-за скачка напряжения, произошел гидравлический удар. Сразу после этого в домах начали лопаться трубы и батареи. Все эти дни в городе были сильные морозы: днем температура была –16 градусов Цельсия, а ночью падала до –24. В течение пяти дней медицинские и учебные заведения не отапливались, города ввели местную чрезвычайную ситуацию. Коммунальный апокалипсис продолжается.

8 января отопление было возвращено в 81 из 174 домов, однако апокалиптические фото и видео продолжают появляться все эти дни. Где-то подъезды затапливается кипятком, где-то слоем льда покрылись даже межкомнатные стены с розетками. В городе открыли даже пункт временного пребывания, где развернули полевую кухню. Однако местные покидать дома не спешат из-за страха визита мародеров. Жители требуют от власти компенсации за ущерб: они считают, что многие годы платили "коммуналку" зря.

Ледниковый период в Подольске возле Москвы. Фото: Типичный Подольск

Похожая ситуация в городе Воскресенск возле Москвы. 8 января горожане из микрорайона Цемгигант записали видеообращение к Владимиру Путину и губернатору Андрею Воробьеву. Они посетовали, что температура в квартирах составляет от 6 до 12 градусов по Цельсию. Проблема давняя и возникла потому, что отопительные котлы изношены.

"У меня в комнате 6 градусов. Скажите, как можно выживать при такой температуре? Мы не живем, а существуем", – говорит жительница города, добавляя, что реконструкция котлов постоянно переносится. Мол, всякий раз, когда трубы прорывает, их ремонтируют заплатами.

А это уже город Электросталь, здесь нет отопления по меньшей мере шесть суток, а температура в квартирах едва достигает пяти градусов. Все, кто мог, уже эвакуировались, оставшиеся развели огонь на улице и записали жалобное обращение к Путину:

"Электросталь замерзает, пользуемся отопительными приборами, в домах находиться невозможно", — говорит женщина у костра.

Всего в Московской области около 20 населённых пунктов остались без тепла и теплой воды. В Химках сгорел трансформатор, из-за чего исчезло тепло и свет, водопровод и канализация замерзли, окна и двери покрылись коркой льда, а батареи в некоторых квартирах и подъездах лопнули.

В Новосибирске из-за прорыва теплотрассы без отопления осталось более 100 домов и 13 социальных учреждений, сообщают "Сибирь.Реалии". Улиц рядом с местом аварии залило водой. На дистанционное обучение перевели 13 школ в Ленинском и Кировском районах, в девяти школах Кировского района сокращены уроки, а детский сад №505 закрыли. В зоне аварии находятся 64 школы и 70 детских садов, сообщает "Сибирский экспресс". По данным издания, отопление и горячую воду в Новосибирске снабжает "Новосибирская теплосетевая компания" (НТСК) — "дочка" "Сибирской генерирующей компании" (СГК), связанной с олигархом Андреем Мельниченко.

Реки с кипятком на улицах в Сибири выглядят апокалиптически:

Улицы Новосибирска залило кипятком

Сообщается, что причиной аварии стала заржавевшая труба, проложенная в 1974 году. Обновить ее планировали только в 2026 году.

В Саратове без тепла осталось более 650 домов, отключения коснулись около 100 социальных объектов. Причиной послужила авария на ТЭЦ в Заводском районе города. На станции прошел ремонт, но после него там нашли еще одно повреждение – по факту тепла в домах нет уже несколько дней. В Волгограде большую аварию устраняют несколько дней – из-за порыва без тепла остались десятки тысяч жителей. Кроме того, в городе Омске отключено отопление и электричество, свет исчез, в том числе в детских садах и школах.

Причины апокалипсиса

Журналист Денис Казанский в своем YouTube-блоге соронизировал, что бумеранг за нападение на Украину вернулся по адресу. Мол, россияне вложили все свои ресурсы в войну, а не на ремонт, чем довели свою инфраструктуру до развала. И она посыпалась сама даже без всяких обстрелов. Хотя ресурсов России хватило бы на строительство новых котельных во всех городах и проложить новые трубы. Вместо этого они уложились в разрушение Марьинки, Авдеевки, Бахмута и десятков других населенных пунктов в Украине.

"Граждане России, которые оставили без тепла жителей Донбасса и разрушили их города, теперь замерзают сами. Причем в Подмосковье, где никакой войны не было вообще. Это их еще никто не бомбил. А вот в Украине, которую Россия бомбит уже второй год, тысячи ракет запустили по объектам инфраструктуры, а в Украине никто не мерзнет ", — говорит Казанский.

Соучредитель движения "Европейский Петербург", бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник объяснил, что главным фактором является коррупция, но в этот раз добавилась еще война:

"Износ сетей вызван там, что миллиарды, выделявшиеся в течение путинского правления, в частности нулевые, в основном разворовывались. Коррупция является одной из системообразующих основ путинского режима. Это знает даже школьник. Но сейчас эта ситуация обострилась. Сейчас к этому добавился еще более страшный и разрушительный. фактор: война. Конечно, война и коррупция. И мы видим, что никаких специальных иллюстраций к происходящему не нужно придумывать", — говорит Резник.

В то же время, расследовательский проект "Система" выяснил, что причина энергетических проблем Подмосковья кроется в форме собственности предприятий. Совладельцами частной котельной оказались вооруженная корпорация "Ростех", люди из окружения мексиканского авторитета с российскими корнями, а в руководстве завода засветились бывший охранник Путина и зять Никиты Михалкова. В отоплении Подольска участвуют патронный завод, Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, Конструкторское бюро автоматических линий Кошкина. Котельная патронного завода подает горячую воду потребителям по трубопроводам, частично проходящим по территориям института и бюро. Все три предприятия производят боеприпасы.

Отметим, что 8 января в Украине резко ухудшилась погода по всей территории. Из-за мощного мороза, шквального ветра и осадков обесточены сотни населенных пунктов, но последствия быстро устранили, а массовых аварий теплосетей, как в РФ, не было.

Ранее "Телеграф" показывал, как в подмосковном Подольске началась серия ЧП с отключениями света, газа и отопления.