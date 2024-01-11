Бумеранг працює, росіяни замерзають в темряві. Як зимовий армагеддон в РФ став можливим (фото, відео)

Минулого року РФ лякала Європу холодом без її газу, але зараз замерзає сама

Протягом останнього тижня Росія страждає від екстремальних морозів, а щогодини у російських стрічках новин з'являються все нові звістки про аварії. Мовляв, чергові сто будинків у якомусь Новосибірську опинились без тепла й світла, а у будинках біля Москви порозривалися труби від низьких температур. Що дивно, у такому масштабі НС трапляються лише у Росії, хоча низькі температури спостерігаються не тільки там. "Телеграф" розбирається, як так могло трапитися, що країна, яка шантажувала енергоресурсами пів світу тепер сама сидить без енергії:

Статистика

Комунальні аварії сталися по всій країні, передає російське видання "Сирена" та публікує відповідну інфографіку з мапами заледенілих міст. Так, аварії сталися у поселеннях Свердловського, Ленінграду, Тули, містах поблизу Ярославля, Електросталі, Твері, Владивостоці, у місті Єкатеринбург на Уралі, Пензі, Краснодарі, в Карелії, на Находці, в Улянівській області.

"Настоящее время" повідомляє цифру в 800 відключених від опалення будинків.

Карта аварій у росії

Найяскравіші аварії

Підмовсков'я без тепла вже тиждень. У Подольську внаслідок аварії на теплотрасі 4 січня 170 будинків (це десятки тисяч людей) залишаються без опалення, прорив трапився одразу в кількох нагрівальних мережах через стрибок напруги, стався гідравлічний удар. Відразу після цього у будинках почали лопатися труби та батареї. Усі ці дні в місті були важкі морози: вдень температура була –16 градусів Цельсія, а вночі падала до –24. Протягом п’яти днів медичні та навчальні заклади не опалювалися, міста запровадило місцеву надзвичайну ситуацію. Комунальний апокаліпсис триває.

8 січня опалення було повернуто до 81 з 174 будинків, однак апокаліптичні фото й відео продовжують з'являтися всі ці дні. Десь під'їзди затоплює окропом, десь — шаром льоду покрилися навіть міжкімнатні стіни з розетками. У місті відкрили навіть пункт тимчасового перебування, де розгорнули польову кухню. Однак місцеві покидати домівки не поспішають через страх візиту мародерів. Мешканці вимагають від влади компенсації за збитки: вони вважають, що багато років платили "комуналку" даремно.

Льодовиковий період у Подольску біля Москви. Фото: Типичний Подольск

Подібна ситуація у місті Воскресенськ біля Москви. 8 січня містяни з мікрорайону Цемгігант записали відеозвернення до Володимира Путіна та губернатора Андрія Воробйова. Вони пожалілися, що температура у квартирах становить від 6 до 12 градусів за Цельсієм. Проблема давня і виникла тому, що опалювальні котли зношені.

"У мене в кімнаті 6 градусів. Скажіть, як можна виживати за такої температури? Ми не живемо, а існуємо", – каже мешканка міста, додаючи, що реконструкція котлів постійно переноситься. Мовляв, щоразу, коли труби прориває, їх ремонтують латками.

А це вже — місто Електросталь, тут немає опалення щонайменше шість діб, а температура у квартирах ледве сягає п'яти градусів. Всі, хто могли, вже евакуювалися, ті, хто лишилися, розвели вогонь на вулиці та записали жалібне звернення до Путіна:

"Електросталь замерзає, користуємося опалювальними приладами, в будинках перебувати неможливо", — каже жінка біля багаття.

Всього у Московській області близько 20 населених пунктів лишилися без тепла і теплої води. У Химках згорів трансформатор, через що зникло тепло й світло, водогін та каналізація замерзли, вікна і двері покрилися кіркою льоду, а батареї в деяких квартирах і під'їздах луснули.

У Новосибірську через прорив теплотраси без опалення залишилося понад 100 будинків та 13 соціальних установ, повідомляють "Сибір.Реалії". Вулиц поряд із місцем аварії залило водою. На дистанційне навчання переклали 13 шкіл у Ленінському та Кіровському районах, у дев'яти школах Кіровського району скорочені уроки, а дитячий садок №505 закрили. Загалом у зоні аварії знаходяться 64 школи та 70 дитячих садків, повідомляє "Сибірський експрес". За даними видання, опалення та гарячу воду в Новосибірську постачає "Новосибірська тепломережева компанія" (НТСК) — "дочка" "Сибірської компанії, що генерує" (СГК), пов'язаної з олігархом Андрієм Мельниченком.

Ріки з окропом на вулицях у Сибіру виглядають апокаліптично:

Вулиці Новосибірська залило окропом

Повідомляється, що причиною аварії стала труба, що заржавіла, прокладена в 1974 році. Оновити її планували лише 2026 року.

У Саратові без тепла залишилися понад 650 будинків, відключення торкнулися близько 100 соціальних об'єктів. Причиною стала аварія на ТЕЦ у Заводському районі міста. На станції пройшов ремонт, але після нього там знайшли ще одне пошкодження – за фактом, тепла у будинках немає вже кілька днів. У Волгограді велику аварію усувають кілька днів – через порив без тепла залишилися десятки тисяч мешканців. Окрім того, у місті Омську відключене опалення та електрика, світло зникло у тому числі в дитячих садках та школах.

Причини апокаліпсиса

Журналіст Денис Казанський у своєму YouTube-блозі зіронізував, що бумеранг за напад на Україну повернувся за адресою. Мовляв, росіяни вклали усі свої ресурси на війну, а не на ремонт, чим довели свою інфраструктуру до розвалу. І вона посипалася сама навіть без жодних обстрілів. Хоча ресурсів Росії вистачило би на будівництво нових котелень у всіх містах та прокласти нові труби. Натомість вони вклалися у руйнування Мар'їнки, Авдіївки, Бахмута та десятків інших населених пунктів в Україні.

"Громадяни Росії, яка лишила без тепла мешканців Донбасу й розрушила їх міста, тепер замерзають самі. При чому у Підмосков'ї, де жодної війни не було взагалі. Це їх ще ніхто не бомбив. А ось в Україні, яку Росія бомбить вже другий рік, тисячі ракет запустили по об'єктах інфраструктури, а в Україні ніхто не мерзне", — каже Казанський.

Співзасновник руху "Європейський Петербург", колишній депутат Законодавчих зборів Петербурга Максим Резнік пояснив, що головним фактором є корупція, але цього разу додалася ще війна:

"Зношеність мереж спричинена тим, що мільярди, які виділялися протягом путінського правління, зокрема нульові, в основному розкрадалися. Корупція є однією із системоутворюючих засад путінського режиму. Це знає навіть школяр.Але зараз ця ситуація загострилася. Зараз до цього додався ще страшніший і руйнівний чинник: війна. Звісно, війна та корупція. І ми бачимо, що жодних спеціальних ілюстрацій до того, що відбувається, не треба вигадувати", — каже Резнік.

Водночас розслідувальний проєкт "Система" з'ясував, що причина енергетичних негараздів Підмосков'я криється у формі власності підприємств. Співвласниками приватної котельні виявилися збройна корпорація "Ростех", люди з оточення мексиканського авторитету з російським корінням, а в керівництві заводу засвітилися колишній охоронець Путіна та зять Микити Міхалкова. В опаленні Подольська беруть участь патронний завод, Центральний науково-дослідний інститут точного машинобудування, Конструкторське бюро автоматичних ліній мені Кошкіна. Котельня патронного заводу подає гарячу воду споживачам трубопроводами, які частково проходять територіями інституту та бюро. Усі три підприємства виробляють боєприпаси.

Зазначимо, що 8 січня в Україні також різко погіршилася погода по всій території. Через потужний мороз, шквальний вітер та опади знеструмлені сотні населених пунктів, але наслідки швидко усунули, а масових аварій тепломереж, як у РФ, не було.

Раніше "Телеграф" показував, як у підмосковному Подільську почалася серія НП з відключеннями світла, газу та опалення.