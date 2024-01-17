Журналіст та блогер Олексій Копитько про останні невдачі всередині РФ

Спочатку губернатор СПб Бєглов, а потім і вождь РФ Путін оновили страшилку для росгромадян — гендерно-нейтральні туалети. Бєглов на блакитному оці заявив, що росармія бачила їх у захоплених районах Донбасу, тож і воює.

Шокуюча правда в тому, що і в Україні, і в Росії в школах справді є гендерно-нейтральні туалети – для вчителів.

В іншому — це шалена дичина, яку штовхають в ефір, щоб населення РФ, виходячи з післясвяткового похмілля, не встигло замислитись про поточну ситуацію.

А ситуація така.

1.Хвиля аварій у системі ЖКГ десятків міст. Що освіжило тему реального стану галузі (знос, місцями – на межі колапсу). Спроба влади скинути провину на стрілочників спровокувала петиції на їхній захист. Обіцянки масштабно вкластися у оновлення мереж зіткнулися з питаннями – а чи є гроші? А чи варто в такій ситуації вкладатись у "нові території" за рахунок убитих "старих"?

2. "Інцидент" з унікальним літаком дальньої розвідки та літаючим командним пунктом. Незважаючи на спроби Кремля списати все на помилку росППО по Росії, несеться тривога, що українська армія в черговий раз отримала можливості, яких раніше не мала. Що приводить частину громадян до висновку: якщо українці серйозно притиснули флот на воді, а зараз почали діставати авіацію в небі над Азовським морем, то в перспективі маячить ускладнення ситуації і на землі. Спочатку на Херсонщині, потім і в Криму.

3. Аварія на Нижньогородському НПЗ "Лукойлу" (5% переробки російської нафти). Компанія вдвічі зменшила виробництво бензину. Полагодити обіцяють до березня. Відразу було організовано хвилю коментарів, що ціни на бензин не зростуть, є чим маневрувати всередині та закриють частину експорту.

Однак паралельно пішла лавина інших оцінок: НПЗ став першою жертвою санкцій. У грудні на цьому ж заводі трохи горіла одна з установок, її вдалося перезапустити на меншій потужності. Тепер ось серйозна поломка. У всіх ділових виданнях один сигнал – замінити обладнання на китайське не вийде, кустарно лагодити самим – не вихід. І прогноз – це перша ластівка, далі буде гірша.

4. Масові протести в Башкирії через суд над одним із місцевих активістів – Фаїлем Алсиновим. Нібито в одному зі своїх виступів башкирською мовою він негативно відгукнувся про мешканців Кавказу, Центральної Азії та вірменів. За що отримав 4 роки колонії, бо "розпалював міжнаціональну ворожнечу" (Алсинов стверджує, що його слова неправильно переклали). Виходить, що штурмувати натовпом аеропорт для розправи над євреями в Дагестані — це місцевий колорит, а захищати природу рідного краю і говорити рідною мовою в Башкирії — це різниця.

У результаті кілька тисяч осіб (називають цифру 5 тис.) вийшли на протест до суду, закінчилося сутичками з поліцією та затриманням кількох людей. Вишенька на торті – учасники "СВО" з Башкирії висловилися за Алсинова. І ось тут цікаво.

За даними групи "Інформаційний опір", публічно зафіксовані втрати Башкортостану в ході нападу на Україну на 30% вищі, ніж у Татарстані. За однакового за чисельністю населення. Це результат невгамовної запопадливості місцевого фюрера Радія Хабірова, який активно відправляє земляків на смерть.

Після значних втрат у Дагестані, невдоволення якими наклалося на роздратування місцевих жителів через регулярні блекаути, росвлада радикально знизила відправлення дагестанців на фронт. Це поганий приклад для інших регіонів. І водночас підказка людям, що треба робити. Влада боїться протестів, бо не вистачить сил їх давити. Тобто, і ресурси з мобілізації у них не такі безмежні, як вони переконують.

5. Поступове посилення риторики дружин мобілізованих. Які публічно запитують: зеків, які мали багаторічні терміни за тяжкі злочини, відпускають через 6 місяців служби, а мобілізованих росіян забрали безстроково. Жіночі протести – це найстрашніше, що можливо. Поки що вони дуже локальні і не становлять прямої загрози. Загрозу становить тенденція. На її гасіння Кремлю знадобляться ресурси.

Разом.

Це не означає, що РФ завтра розвалиться чи щось таке. Це показник, що у Росії у різних сферах зростає напруга. Зриви та колапси траплятимуться частіше.

У комплексі це створює погане тло для продовження Путіна в березні. У них немає добрих новин. На результат це не вплине, але атмосфера погіршуватиметься.

Саме тому Кремль із такою розлюченістю жене сигнал, що Росія дуже сильна, а Україна завтра розсипеться. Їм кров із носа потрібно підтримувати цей міф, бо інакше почнуться бродіння.