У Підмосков’ї нова велика пожежа: відео та подробиці

Поки звичайні росіяни замерзають у будинках, у бізнесу горять склади

У понеділок, 15 січня 2024 року, у Митищах Московської області спалахнула пожежа на складі автозапчастин біля ЖК "Митищі Парк". Вогонь охопив площу 600 кв. м.

Спочатку про загоряння повідомили місцеві телеграм-канали, а потім це підтвердили російські медіа. За даними Міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) Росії, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Росіяни замерзають у своїх квартирах

Гасіння пожежі продовжується. Щоб упоратися з вогнем, працює 30 людей. Ще залучили вісім одиниць техніки. Наразі невідомо, що спричинило загоряння.

Місце на карті, де виникла пожежа

Відео пожежі на складі

Митищі — місто-супутник Москви, розташоване всього в 19 км від російської столиці. За даними Вікіпедії, у 2023 році там проживало понад 265 тис. осіб.

Митищі знаходиться недалеко від Москви

Нагадаємо, що кілька днів тому в Росії сталася масштабна пожежа на складі Wildberries у Санкт-Петербурзі. Вогонь охопив 70 тисяч кв. м приміщення. За попередньою версією, причиною займання стало несправне проведення. Але є й інше припущення. За неофіційною версією, склад могли підпалити з помсти.

Раніше "Телеграф" писав про пожежу на заводі з виробництва бронежилетів у Обухові Московської області. Там робили захисні засоби для російських військових.

Також "Телеграф" повідомляв, що у черговому російському місті зникло опалення у сильний мороз. У деяких будинках батареї охололи ще вранці, а про проблему влада повідомила лише ввечері.