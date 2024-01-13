Помста чи несправність: нові яскраві кадри та подробиці пожежі на складі у Петербурзі (фото, відео)

ЗМІ озвучили дві можливі причини пожежі

У суботу, 13 січня, у Санкт-Петербурзі на складі Wildberries (російський маркетплейс) сталася масштабна пожежа. У МНС РФ заявили, що займання вже вдалося локалізувати.

Як пишуть російські ЗМІ, за останніми даними, площа пожежі склала 70 тисяч квадратних метрів. При цьому наголошується, що під час пожежі обвалився дах складу на площі 40 тисяч квадратних метрів.

Попередньою причиною займання називається несправність проводки. Зазначається, що пожежну сигналізацію на складі було відключено, тому що до цього вона кілька разів спрацьовувала хибно. Крім того, повідомляється, що офіційно склад не було введено в експлуатацію. У Росреєстрі склад теж не значився, тому був поза увагою контрольно-наглядових органів.

Водночас у російських пабликах повідомляють, що незадовго до пожежі російські силовики проводили на складі масові перевірки мігрантів, які тут працюють. Їхньою причиною стала поножовщина між таджицькими та азербайджанськими таджиками.

Таксист-таджик хотів стати біля складу Wildberries, але йому відмовили — кілька громадян Азербайджану вказали чоловікові, що це їхнє місце і стояти тут заборонено.

Почалася бійка, а згодом і поножовщина. За цим фактом поліція порушила кримінальну справу, а після чого розпочала перевірку мігрантів. У зв’язку з цим і виникла версія, що причиною пожежі на складі став підпал з метою помсти працівників за ці перевірки.

Своєю чергою російський Телеграм-канал "112" повідомив, що під час пожежі зник 20-річний співробітник складу Євген К. Інформації про постраждалих немає.

Джерело РБК на страховому ринку оцінило збитки від пожежі в 10-11 мільярдів рублів. Стверджується, що їх можна порівняти зі збитками від пожежі на складі Ozon у Підмосков’ї в серпні 2022 року.

Повідомлення про пожежу в Шушарах (селище, внутрішньоміське муніципальне утворення у складі Пушкінського району міста федерального значення Санкт-Петербурга) надійшло о 07:42.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 11 січня, у Підмосковному Обухові сталася пожежа на заводі з виробництва бронежилетів для російських військ.