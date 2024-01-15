В Подмосковье новый большой пожар: видео и подробности

Пока обычные россияне замерзают в домах, у бизнеса горят склады

В понедельник, 15 января 2024 года, в Мытищах Московской области вспыхнул пожар на складе автозапчастей возле ЖК "Мытищи Парк". Огонь охватил площадь в 600 кв. м.

Сначала о возгорании сообщили местные Телеграм-каналы, а потом подтвердили российские медиа. Согласно данным Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России, в результате пожара никто не пострадал.

Россияне замерзают в своих квартирах

Тушение пожара продолжается. Чтобы справиться с огнем, работает 30 человек. Еще задействовали восемь единиц техники. На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания.

Место на карте, где возник пожар

Видео пожара на складе

Мытищи ― город-спутник Москвы, расположенный всего в 19 км от российской столицы. По данным Википедии, в 2023 году там проживало более 265 тыс. человек.

Мытищи находится недалеко от Москвы

Напомним, что несколько дней назад в России произошел масштабный пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Огонь охватил 70 тысяч кв. м. помещения. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправная проводка. Но есть и другое предположение. По неофициальной версии, склад могли поджечь из мести.

Ранее "Телеграф" писал о пожаре на заводе по производству бронежилетов в Обухове Московской области. Там делали защитные средства для российских военных.

Также "Телеграф" сообщал, что в очередном российском городе исчезло отопление в сильный мороз. В некоторых домах батареи охладели еще утром, а о проблеме власти сообщили только вечером.