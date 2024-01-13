Продолжают замерзать: в очередном крупном городе РФ тысячи людей остались без отопления в двадцатиградусный мороз (фото, видео)

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в городе опустится до -24

Еще в одном российском городе десятки тысяч людей остались без отопления. На этот раз приходится мерзнуть жителям Липецка.

По данным российских СМИ, в субботу, 13 января, произошло сразу несколько коммунальных аварий. В результате этого более 50 тысяч человек в 300 жилых домах остались без отопления.

Отмечается, что случился прорыв на сетях теплоснабжения ПАО "Квадра", возле здания местной администрации. Огромный фонтан кипятка бил прямо из земли. Через несколько часов на теплосетях в другом районе произошел еще один прорыв.

Количество домов без отопления, продолжает расти. В городе готовятся открывать пункты временного размещения и вводить режим чрезвычайного происшествия. Мэр города Евгения Уваркина сообщила, что на месте работают восстановительные бригады.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в городе произошло сразу три порыва на теплосетях. Аварийно-восстановительные работы проводят 10 бригад. Артамонов созвал из-за чрезвычайной ситуации заседание оперативного штаба. По его словам, ситуация с устранением повреждений на теплосетях в Липецке непростая, но контролируемая.

"Чтобы система отопления в домах не перемёрзла, принято решение слить воду. Все 35 управляющих компаний, в чьей зоне ответственности оказались дома без отопления, вывели аварийные бригады. Контролируют ситуацию, обходят квартиры, разъясняют всё жителям", – отметил он.

Липецк на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о подобной ситуации, которая произошла в Московской области. В Подольске, Химках, Балашихе и Люберцах местные жители остались без отопления.