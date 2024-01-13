Продовжують замерзати: у черговому великому місті РФ тисячі людей залишилися без опалення у двадцятиградусний мороз (фото, відео)

За прогнозом синоптиків, температура повітря у місті опуститься до -24

Ще в одному російському місті десятки тисяч людей залишилися без опалення. Цього разу доводиться мерзнути мешканцям Липецька.

За даними російських ЗМІ, у суботу, 13 січня, сталося одразу кілька комунальних аварій. Внаслідок цього понад 50 тисяч людей у 300 житлових будинках залишилися без опалення.

Наголошується, що стався прорив на мережах теплопостачання ПАТ "Квадра" біля будівлі місцевої адміністрації. Величезний фонтан окропу бив прямо із землі. За кілька годин на тепломережах в іншому районі стався ще один прорив.

Кількість будинків без опалення продовжує зростати. У місті готуються відкривати пункти тимчасового розміщення та вводити режим надзвичайної ситуації. Мер міста Євгенія Уваркіна повідомила, що на місці працюють відновлювальні бригади.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що у місті сталося одразу три пориви на тепломережах. Аварійно-відновлювальні роботи проводять 10 бригад. Артамонов скликав через надзвичайну ситуацію засідання оперативного штабу. За його словами, ситуація з усуненням пошкоджень на тепломережах у Липецьку непроста, але контрольована.

"Щоб система опалення в будинках не перемерзла, ухвалено рішення злити воду. Усі 35 керуючих компаній, у чиїй зоні відповідальності опинилися будинки без опалення, вивели аварійні бригади. Контролюють ситуацію, обходять квартири, роз’яснюють усе мешканцям", — зазначив він.

Липецьк на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про таку ж ситуацію, що сталася у Московській області. У Подільську, Хімках, Балашихі та Люберцях місцеві жителі залишились без опалення.