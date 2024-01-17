"Б'ють нещадно": на багатотисячному протесті в РФ загострюється обстановка, всі подробиці (відео)

У місті вже навіть перекрили воду

У російському Башкортостані, де тисячі людей вийшли на протест на захист активіста, якого судить путінський режим, загострюється ситуація. Силовики буяють все сильніше, намагаючись придушити і розігнати незгодних.

Про це повідомляють місцеві інтернет-пабліки. За їхніми даними, прямо зараз до Баймака, де відбувається протест, їде підкріплення "Росгвардії" для розгону протестувальників.

Після відключення інтернету у місті вже навіть перекрили воду.

Як пише російський журналіст, телеведучий і публіцист Олександр Невзоров, чоловіків на протесті вже "нещадно б’ють".

"Дубинками б’ють по голові та спині, кажуть, що комусь вибили око.

З натовпу у відповідь кидають снігом. Людей заарештовували, затримали десь п’ять осіб. Силовики зі щитами витягують із натовпу і ведуть людей. Десь сто людей ОМОНу, СОБР тут. Поліція просить припинити хуліганські дії та піти додому", — каже він.

За словами місцевих жителів, вони готові там довго стояти.

"Хтось відходить і люди міняються місцями. Беруть участь усі віки, але оборону в основному тримають молоді та чоловіки середнього віку. Дітей і старих просять відійти. Ті, хто тримає оборону, відходять, гріються і повертаються. Людей пригощають чаєм і пиріжками, а народ згуртований і налаштований. позитивно", — додає Невзоров.

Жителі Башкирії, які протестують, вже навіть закликали земляків, що воюють в Україні, повертатися додому.

"Поки ви воюєте за амбіції однієї людини, ваш народ б'ють палицями ОМОН та Росгвардія", — кажуть вони.

Нагадаємо, як ми писали раніше, протести спалахнули в башкирському місті Баймак. Там місцеві жителі вийшли на захист активіста Фаїля Алсинова, якого путінська влада після доносу місцевого губернатора засудила до 4 років колонії. Приводом для кримінального переслідування активіста стала його промова, виголошена на сході громадян у селі Ішмурзіне у квітні 2023 року. Жителі Баймакського району тоді вийшли протестувати проти видобутку золота на гірському хребті Ірандик.

У цій промові активіст, зокрема, сказав, що "вірмени поїдуть на свою батьківщину, "кара халик" — до себе, росіяни — у свою Рязань, татари — у свій Татарстан. "Ми не зможемо переселитися, у нас немає іншого будинку, наш будинок тут!" — заявив активіст.

Вираз "кара халик" у буквальному перекладі означає "чорний народ", це умовна назва феодально-залежного населення Золотої Орди та інших татарських держав у XIII-XVI століттях, в сучасних тюркських мовах цей вислів використовується для позначення простого народу.

Фаїль Алсинов – один із найвідоміших башкирських громадських активістів. Він брав участь у протестах за збереження гори Куштау, очолював організацію "Башкорт", яка виступала за суверенітет Башкортостану (ліквідована після визнання екстремістською у 2020 році). У жовтні 2022 року Фаїль Алсинов написав звернення, де закликав башкир не брати участь у війні в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіянина оштрафували за сон про Зеленського.