"Б'ють нещадно": на багатотисячному протесті в РФ загострюється обстановка, всі подробиці (відео)
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У місті вже навіть перекрили воду
У російському Башкортостані, де тисячі людей вийшли на протест на захист активіста, якого судить путінський режим, загострюється ситуація. Силовики буяють все сильніше, намагаючись придушити і розігнати незгодних.
Про це повідомляють місцеві інтернет-пабліки. За їхніми даними, прямо зараз до Баймака, де відбувається протест, їде підкріплення "Росгвардії" для розгону протестувальників.
Після відключення інтернету у місті вже навіть перекрили воду.
Як пише російський журналіст, телеведучий і публіцист Олександр Невзоров, чоловіків на протесті вже "нещадно б’ють".
"Дубинками б’ють по голові та спині, кажуть, що комусь вибили око.
З натовпу у відповідь кидають снігом. Людей заарештовували, затримали десь п’ять осіб. Силовики зі щитами витягують із натовпу і ведуть людей. Десь сто людей ОМОНу, СОБР тут. Поліція просить припинити хуліганські дії та піти додому", — каже він.
За словами місцевих жителів, вони готові там довго стояти.
"Хтось відходить і люди міняються місцями. Беруть участь усі віки, але оборону в основному тримають молоді та чоловіки середнього віку. Дітей і старих просять відійти. Ті, хто тримає оборону, відходять, гріються і повертаються. Людей пригощають чаєм і пиріжками, а народ згуртований і налаштований. позитивно", — додає Невзоров.
Жителі Башкирії, які протестують, вже навіть закликали земляків, що воюють в Україні, повертатися додому.
"Поки ви воюєте за амбіції однієї людини, ваш народ б'ють палицями ОМОН та Росгвардія", — кажуть вони.
Нагадаємо, як ми писали раніше, протести спалахнули в башкирському місті Баймак. Там місцеві жителі вийшли на захист активіста Фаїля Алсинова, якого путінська влада після доносу місцевого губернатора засудила до 4 років колонії. Приводом для кримінального переслідування активіста стала його промова, виголошена на сході громадян у селі Ішмурзіне у квітні 2023 року. Жителі Баймакського району тоді вийшли протестувати проти видобутку золота на гірському хребті Ірандик.
У цій промові активіст, зокрема, сказав, що "вірмени поїдуть на свою батьківщину, "кара халик" — до себе, росіяни — у свою Рязань, татари — у свій Татарстан. "Ми не зможемо переселитися, у нас немає іншого будинку, наш будинок тут!" — заявив активіст.
Вираз "кара халик" у буквальному перекладі означає "чорний народ", це умовна назва феодально-залежного населення Золотої Орди та інших татарських держав у XIII-XVI століттях, в сучасних тюркських мовах цей вислів використовується для позначення простого народу.
Фаїль Алсинов – один із найвідоміших башкирських громадських активістів. Він брав участь у протестах за збереження гори Куштау, очолював організацію "Башкорт", яка виступала за суверенітет Башкортостану (ліквідована після визнання екстремістською у 2020 році). У жовтні 2022 року Фаїль Алсинов написав звернення, де закликав башкир не брати участь у війні в Україні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіянина оштрафували за сон про Зеленського.