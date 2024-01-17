"Бьют беспощадно": на многотысячном протесте в РФ накаляется обстановка, все подробности (видео)

В городе уже даже перекрыли воду

В российском Башкортостане, где тысячи людей вышли на протест в защиту активиста, которого судит путинский режим, обостряется ситуация. Силовики буйствуют все сильнее, пытаясь подавить и разогнать несогласных.

Об этом сообщают местные интернет-паблики. По их данным, прямо сейчас в Баймак, где происходит протест, едет подкрепление "Росгвардии" для разгона протестующих.

После отключения интернета в городе уже даже перекрыли воду.

Как пишет российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров, мужчин на протесте уже "бьют беспощадно".

"Дубинками бьют по голове и спине, говорят, что кому-то выбили глаз.

Из толпы в ответ кидают снегом. Людей арестовывали, задержали где-то человек пять. Силовики с щитами вытаскивают из толпы и уводят людей. Где-то сто человек ОМОНа, СОБР здесь. Полиция просит прекратить хулиганские действия и уйти домой", — говорит он.

По словам местных жителей, они готовы там стоять долго.

"Кто-то отходит и люди меняются местами. Участвуют все возрасты, но оборону в основном держат молодые и мужчины среднего возраста. Детей и стариков просят отойти. Держащие оборону отходят, греются и возвращаются. Людей угощают чаем и пирожками, а народ сплочен и настроен позитивно", — добавляет Невзоров.

Протестующие жители Башкирии уже даже призвали земляков, воюющих в Украине, возвращаться домой.

"Пока вы воюете за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и Росгвардия", — говорят они.

Напомним, как мы писали ранее, протесты разгорелись в башкирском городе Баймак. Там местные жители вышли на защиту активиста Фаиля Алсынова, которого путинская власть после доноса местного губернатора засудила к 4 годам колонии. Поводом для уголовного преследования активиста стала его речь, произнесённая на сходе граждан в селе Ишмурзино в апреле 2023 года. Жители Баймакского района вышли тогда протестовать против добычи золота на горном хребте Ирандык.

В этой речи активист, в частности, сказал, что "армяне уедут на свою родину, "кара халык" — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан". "Мы не сможем переселиться, у нас нет другого дома, наш дом тут!" – заявил активист.

Выражение "кара халык" в буквальном переводе это означает "черный народ", это условное название феодально-зависимого населения Золотой Орды и других татарских государств в XIII– XVI веках, в современных тюркских языках это выражение используется для обозначения простого народа.

Фаиль Алсынов – один из самых известных башкирских общественников. Он участвовал в протестах за сохранение горы Куштау, возглавлял организацию "Башкорт", которая выступала за суверенитет Башкортостана (ликвидирована после признания экстремистской в 2020 году). В октябре 2022 года Фаиль Алсынов написал обращение, где призвал башкир не участвовать в войне в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что россиянина оштрафовали за сон о Зеленском.