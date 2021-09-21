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Джошуа побоюється в Усику лише одного

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Ентоні Джошуа Новина оновлена 21 вересня 2021, 10:37
Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа адаптувався до Олександра Усика.

Олімпійський чемпіон, чинний володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа розповів, що лише одна деталь турбує його перед боєм з Олександром Усиком.

Про це AJ повідав espn.

За словами 31-річного британця, найбільша небезпека від Усика йде через його стійку, адже він лівша. Ентоні вважає, що Олександр все життя бився з правшами і для нього поєдинок буде проходити за звичним сценарієм. У той же час Джошуа найняв декількох боксерів, які в тренувальному таборі копіювали стиль українця. Все це було зроблено, щоб Ентоні зумів адаптуватися до правосторонньої стійки Олександра. Спарингували з Джошуа Томас Карті, Ваді Камачо і Дейон Джума.

"Його найбільша загроза в тому, що він звик бачити таких хлопців, як я на протязі всієї кар’єри. А мені доводилося тренуватися під його стиль останні 3 місяці", — заявив AJ.

Бій Усик — Джошуа відбудеться 25 вересня в Британії. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися чемпіонський поєдинок.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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