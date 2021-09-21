Укр

Джошуа опасается в Усике лишь одного

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Энтони Джошуа Новость обновлена 21 сентября 2021, 13:09
Энтони Джошуа

Энтони Джошуа адаптировался к Александру Усику.

Олимпийский чемпион, действующий обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа рассказал, что лишь одна деталь беспокоит его перед боем с Александром Усиком.

Об этом AJ поведал espn.

По словам 31-летнего британца, самая большая опасность от Усика исходит из-за его стойки, ведь он левша. Энтони считает, что Александр всю жизнь бился с правшами и для него поединок будет проходить по обычному сценарию. В то же время Джошуа нанял нескольких боксеров, которые в тренировочном лагере копировали стиль украинца. Все это было сделано, чтобы Энтони сумел адаптироваться к правосторонней стойке Александра. Спарринговали с Джошуа Томас Карти, Вади Камачо и Дейон Джум.

"Его самая большая угроза в том, что он привык видеть таких парней, как я на протяжении всей его карьеры. А мне приходилось тренироваться под его стиль последние 3 месяца", — заявил AJ.

Бой Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Британии. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть чемпионский поединок.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
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