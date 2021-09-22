"Джошуа потрібно позбутися від Усика за 6 раундів": промоутер Ф’юрі оцінив шанси боксерів

У таборі головного суперника Ентоні Джошуа угледіли шанси у Олександра Усика.

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC і The Ring Тайсона Ф’юрі Френк Уоррен дав прогноз на чемпіонський бій Ентоні Джошуа — Олександр Усик.

Цитує Уоррена ringnews24.

На думку функціонера, Усик — чудовий боксер першої важкої ваги і навіть зараз міг би скинути вагу для цього дивізіону. Джошуа, в свою чергу, є величезним суперваговиком, який набагато більше за Олександра. Уоррен вважає, що різниця в габаритах робить AJ фаворитом в цьому поєдинку. Однак є одне але. За словами Френка, якщо бій триватиме всю дистанцію, то у Усика є чудові шанси на успіх, адже, якщо він добереться до кінця 12 раунду, то це буде означати лише одне — план українця на бій з Ентоні спрацював.

"Джошуа потрібно позбутися від Усика до кінця 5 або 6-го раунду. Якщо цього не відбудеться, то справа дійде до рішення. Після закінчення 12 раундів у Усика є шанси на перемогу", — вважає Уоррен.

Відзначимо, таку ж думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив боксерський експерт Олександр Чепілко. Засновник LuckyPunch вважає, що поєдинок завершиться або достроковою перемогою британця, або успіхом українця рішенням.

Чемпіонський поєдинок Усик — Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися шоу в Україні.