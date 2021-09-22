Укр

"Джошуа нужно избавиться от Усика за 6 раундов": промоутер Фьюри оценил шансы боксеров

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Усик - Джошуа Новость обновлена 22 сентября 2021, 13:10
Усик - Джошуа

В лагере главного соперника Энтони Джошуа усмотрели шансы у Александра Усика.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC и The Ring Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен дал прогноз на чемпионский бой Энтони Джошуа — Александр Усик.

Цитирует Уоррена ringnews24.

По мнению функционера, Усик — превосходный боксер 1-го тяжелого веса и даже сейчас мог бы сбросить вес для этого дивизиона. Джошуа, в свою очередь, является огромным супертяжем, который намного больше Александра. Уоррен считает, что разница в габаритах делает AJ фаворитом в этом поединке. Однако есть одно но. По словам Фрэнка, если бой продлится всю дистанцию, то у Усика есть превосходные шансы на успех, ведь, если он доберется до конца 12 раунда, то это будет означать лишь одно — план украинца на бой с Энтони сработал.

"Джошуа нужно избавиться от Усика до конца 5 или 6-го раунда. Если этого не произойдет, то дело дойдет до решения. По истечении 12 раундов у Усика есть шансы на победу", — считает Уоррен.

Отметим, такое же мнение в интервью "Телеграфу" выразил боксерский эксперт Александр Чепилко. Основатель LuckyPunch считает, что поединок завершится либо досрочной победой британца, либо успехом украинца по очкам.

Чемпионский поединок Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть шоу в Украине.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Фрэнк Уоррен #Энтони Джошуа
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