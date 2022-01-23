Нганну став королем-супертяжем на UFC 270: найкращі моменти

Поєдинок тривав лише п’ять раундів.

У ніч на неділю, 23 січня, в Анахаймі (США) на стадіоні "Хонда-центр" відбувся поєдинок UFC 270 між Франсісом Нганну та Сірілем Ганом. Перемогу здобув франко-камерунський боєць.

Про це "Телеграф" пише із посиланням на трансляцію поєдинку.

Чемпіонський бій тривав лише 5 раундів, після яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Франсіс Нганну, який був чинним чемпіоном промоушена і перед боєм.

Нагадуємо найкращі моменти поєдинку Нганну-Ган:

Для Сиріла Гана, який був володарем тимчасового поясу та претендував на пояс UFC у важкій вазі, поєдинок із Нганну виявився дуже складним. Після бою він заявив, що підвів багатьох людей, але він лише починає у цьому спорті.

"Дякую всім за підтримку, мені дуже незручно, що я підвів усіх. Привітання Франсісу, я трохи засмучений. Але з іншого боку, я тільки-но почав свій поступ у цьому спорті", — сказав Ган після бою.

Зазначимо, що програш француза на UFC 270 обірвав його 7-матчеву переможну серію.

Щодо Нганну, то для нього це була вже 27 перемога в кар’єрі при 3 поразках. Дебют франко-камерунського бійця відбувся у грудні 2015 року.

Основний кадр турніру UFC 270 виглядає так:

Нганну переміг Гана одноголосним рішенням суддів

Фігейред переміг Морено одноголосним рішенням суддів

Перейра переміг Фіальо одноголосним рішенням суддів

Нурмагомедов переміг Стеманна задушливим прийомом у першому раунді

Моралес переміг Джайлса технічним нокаутом у першому раунді

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на першому турнірі UFC колишній кікбоксер жорстко вирубав суперника.