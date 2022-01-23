Рус

Нганну став королем-супертяжем на UFC 270: найкращі моменти

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
Нганну здобув перемогу над Ганом Новина оновлена 23 січня 2022, 09:58
Нганну здобув перемогу над Ганом

Поєдинок тривав лише п’ять раундів.

У ніч на неділю, 23 січня, в Анахаймі (США) на стадіоні "Хонда-центр" відбувся поєдинок UFC 270 між Франсісом Нганну та Сірілем Ганом. Перемогу здобув франко-камерунський боєць.

Про це "Телеграф" пише із посиланням на трансляцію поєдинку.

Чемпіонський бій тривав лише 5 раундів, після яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Франсіс Нганну, який був чинним чемпіоном промоушена і перед боєм.

Нагадуємо найкращі моменти поєдинку Нганну-Ган:

Для Сиріла Гана, який був володарем тимчасового поясу та претендував на пояс UFC у важкій вазі, поєдинок із Нганну виявився дуже складним. Після бою він заявив, що підвів багатьох людей, але він лише починає у цьому спорті.

"Дякую всім за підтримку, мені дуже незручно, що я підвів усіх. Привітання Франсісу, я трохи засмучений. Але з іншого боку, я тільки-но почав свій поступ у цьому спорті", — сказав Ган після бою.

Зазначимо, що програш француза на UFC 270 обірвав його 7-матчеву переможну серію.

Щодо Нганну, то для нього це була вже 27 перемога в кар’єрі при 3 поразках. Дебют франко-камерунського бійця відбувся у грудні 2015 року.

Основний кадр турніру UFC 270 виглядає так:

  • Нганну переміг Гана одноголосним рішенням суддів
  • Фігейред переміг Морено одноголосним рішенням суддів
  • Перейра переміг Фіальо одноголосним рішенням суддів
  • Нурмагомедов переміг Стеманна задушливим прийомом у першому раунді
  • Моралес переміг Джайлса технічним нокаутом у першому раунді

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на першому турнірі UFC колишній кікбоксер жорстко вирубав суперника.

Теги:
#Бокс #Відео #Перемога #UFC #Франсіс Нган
Євген Мураєв
Політика
Брехав про війну на Донбасі і називав анексію Криму вигідною Києву: чим відомий Євген Мураєв
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Євген Мураєв
Брехав про війну на Донбасі і називав анексію Криму вигідною Києву: чим відомий Євген Мураєв
Дата публікації
Категорія
Цього тижня захворюваність на коронавірус в Україні сильно підскочила
Госпіталізованих дедалі більше, а одужалих менше: свіже зведення COVID-19 в Україні
Дата публікації
Категорія
Тараса Мельника не стало на День Соборності України
Помер засновник фестивалю "Червона рута" Тарас Мельник: названа причина смерті
Дата публікації
Категорія
Надія Яремчук почала працювати у Польщі півтора роки тому
Вдарив по голові та пограбував: у Польщі шукають злочинця, який убив українку (фото)
Дата публікації
Категорія
Андрій Єрмак у Запоріжжі
У компанії із Зеленським помітили "двійника" Єрмака