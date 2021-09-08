Гривня продовжує зростати: курс валют в Україні на 8 вересня

Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют на 8 вересня.

Основні іноземні валюти в середу продовжують падіння відносно української гривні.

Такі дані оприлюднив Національний банк України

Згідно з його інформацією долар США у порівнянні з вівторком подешевшав ще на 7 копійок, а євро на 9 копійок.

Сильно просів британський фунт стерлінгів, його вартість в середу опустилася на 28 копійок, а ось польський злотий втратив лише одну копійку.

Курс основних іноземних валют в Україні станом на середу, 8 вересня, виглядає наступним чином:

1 долар США = 26,7317 грн;

1 євро = 31,7091 грн;

1 злотий = 7,0204 грн;

10 російських рублів = 3,6489 грн;

1 фунт стерлінгів = 36,8216 грн.

З повним списком можна ознайомитися нижче:

Курс валют на 8 вересня

Як повідомлялося раніше, під час свого візиту в США президент Володимир Зеленський презентував план масштабної трансформації України на 277 мільярдів доларів.

Втім, про що йдеться в плані так і не стало відомо, а Міністерство фінансів і зовсім заявило, що в його розробці участі не брало.