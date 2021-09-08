Гривня продовжує зростати: курс валют в Україні на 8 вересня
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Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют на 8 вересня.
Основні іноземні валюти в середу продовжують падіння відносно української гривні.
Такі дані оприлюднив Національний банк України
Згідно з його інформацією долар США у порівнянні з вівторком подешевшав ще на 7 копійок, а євро на 9 копійок.
Сильно просів британський фунт стерлінгів, його вартість в середу опустилася на 28 копійок, а ось польський злотий втратив лише одну копійку.
Курс основних іноземних валют в Україні станом на середу, 8 вересня, виглядає наступним чином:
- 1 долар США = 26,7317 грн;
- 1 євро = 31,7091 грн;
- 1 злотий = 7,0204 грн;
- 10 російських рублів = 3,6489 грн;
- 1 фунт стерлінгів = 36,8216 грн.
З повним списком можна ознайомитися нижче:
Як повідомлялося раніше, під час свого візиту в США президент Володимир Зеленський презентував план масштабної трансформації України на 277 мільярдів доларів.
Втім, про що йдеться в плані так і не стало відомо, а Міністерство фінансів і зовсім заявило, що в його розробці участі не брало.
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