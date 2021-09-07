Укр

«Это не мы»: во власти не знают, кто придумал трансформировать Украину на 277 миллиардов долларов

Автор
Н. Синицин
Дата публикации
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Автор
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Визит президента в США прошел не без эксцессов Новость обновлена 07 сентября 2021, 16:31
Визит президента в США прошел не без эксцессов

Власти хотят трансформировать страну на триллионы гривен, но кто будет это делать — загадка

В ходе своего визита в Америку президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч, в том числе с президентом США Джозефом Байденом, на которых обсуждались стратегические вопросы сотрудничества.

В ходе одной из таких встреч, как сообщал «Телеграф», Владимир Зеленский презентовал документ «A Greater Justice and Opportunity — Building Prosperous and Resilient Ukraine», в котором представлялся план масштабной трансформации Украины через развитие человеческого капитала, обеспечение «зеленой» трансформации и энергетической безопасности страны.

Стоимость реализации данных планов — 277 миллиардов долларов или 7,5 трлн грн на 80 проектов, которые могут быть воплощены в жизнь, в том числе за счет иностранных инвесторов и кредиторов, в частности и американских.

Хотя пресс-служба президента Украины и сообщила о самом мероприятии, никаких подробностей о том, какие именно проекты презентовали в США, так и не было озвучено.

В итоге возникло много предположений и «инсайдов».

Так, по мнению главного редактора издания «Хвиля» Юрия Романенко речь шла о приоритетных для государства инвестиционных проектах, рассчитанных до 2023 года, которые были утверждены Распоряжением Кабмина №1581-р 16 декабря 2020 года. Всего в составленном правительством списке было 104 инвестиционных проекта.

3 сентября народный депутата Украины от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале опубликовал перечень из 59 проектов, пояснив, что остальные относятся к компетенции Министерства обороны и Министерства стратегической промышленности.

«Зеленский хочет, чтобы Amazon, Google и Microsoft построили в Украине масштабные дата-центры, принять участие в лунной программе NASA, построить Киевскую окружную дорогу и создать фонд фондов для IT-проектов. Еще интересное — Зе хочет подготовить к полету второго украинского космонавта — это будет стоить 60 млн долларов», — прокомментировал депутат.

«Телеграф» ознакомился с обоими списками и пришел к выводу, что некоторые проекты в обеих версиях совпадают, но в целом список, приведенный Алексеем Гончаренко, выглядит куда масштабнее перечня Кабмина от декабря 2020 года. Возможно, за 9 месяцев он просто трансформировался.

Характерно, что в самой власти хранят упорное молчание по поводу проектов из данного плана, а некоторые властные институты даже не знают, кто его разрабатывал.

Так, Министерство финансов Украины в ответ на запрос "Фокуса" утверждает, что «не владеет полной информацией об указанных проектах, поскольку не было разработчиком указанного документа». Чиновники порекомендовали журналистам обратиться к непосредственным авторам проектов, которыми, скорее всего, являются Кабинет министров Украины или, что вероятнее, Офис президента.

Отметим, что в целом визит Владимира Зеленского в США эксперты оценивают достаточно негативно. Даже на Западе признают, что ни одна из глобальных целей, которые стояли перед президентом Украины, не была достигнута.

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