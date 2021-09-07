«Це не ми»: у владі не знають, хто придумав трансформувати Україну на 277 мільярдів доларів

Влада хоче трансформувати країну на трильйони гривень, але хто буде це робити — загадка

В ході свого візиту в Америку президент України Володимир Зеленський провів ряд зустрічей, в тому числі з президентом США Джозефом Байденом, на яких обговорювалися стратегічні питання співпраці.

В ході однієї з таких зустрічей, як повідомляв «Телеграф», Володимир Зеленський презентував документ «A Greater Justice and Opportunity — Building Prosperous and Resilient Ukraine», в якому представлявся план масштабної трансформації України через розвиток людського капіталу, забезпечення «зеленої» трансформації та енергетичної безпеки країни.

Вартість реалізації даних планів — 277 мільярдів доларів або 7,5 трлн грн на 80 проєктів, які можуть бути втілені в життя, в тому числі коштом іноземних інвесторів і кредиторів, зокрема й американських.

Хоча пресслужба президента України й повідомила про сам захід, ніяких подробиць про те, які саме проєкти презентували в США, так і не було озвучено.

В результаті виникло багато припущень і «інсайдів».

Так, по думку головного редактора видання «Хвиля» Юрія Романенка, йшлося про пріоритетні для держави інвестиційні проекти, розраховані до 2023 року, які були затверджені Розпорядженням Кабміну №1581-р 16 грудня 2020 року. Всього в складеному урядом списку було 104 інвестиційних проєкти.

3 вересня народний депутат України від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі опублікував перелік з 59 проєктів, пояснивши, що інші ставляться до компетенції Міністерства оборони та Міністерства стратегічної промисловості.

«Зеленський хоче, щоб Amazon, Google і Microsoft побудували в Україні масштабні дата-центри, взяти участь в місячній програмі NASA, побудувати Київську окружну дорогу і створити фонд фондів для IT-проєктів. Ще цікаве — Зе хоче підготувати до польоту другого українського космонавта — це буде коштувати 60 млн доларів», — прокоментував депутат.

«Телеграф» ознайомився з обома списками та прийшов до висновку, що деякі проєкти в обох версіях збігаються, але в цілому список, наведений Олексієм Гончаренком, виглядає значно масштабніше переліку Кабміну від грудня 2020 року. Можливо, за 9 місяців він просто трансформувався.

Характерно, що в самій владі зберігають вперте мовчання з приводу проєктів з даного плану, а деякі владні інститути навіть не знають, хто його розробляв.

Так, Міністерство фінансів України у відповідь на запит "Фокуса" стверджує, що «не володіє повною інформацією про зазначені проєкти, оскільки не було розробником зазначеного документа». Чиновники порекомендували журналістам звернутися до безпосередніх авторів проєктів, якими, швидше за все, є Кабінет міністрів України або, що ймовірніше, Офіс президента.

Відзначимо, що в цілому візит Володимира Зеленського в США експерти оцінюють досить негативно. Навіть на Заході визнають, що жодну з глобальних цілей, які стояли перед президентом України, не було досягнуто.