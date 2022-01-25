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Пенсіонерам проіндексують виплати: на скільки та кому підвищать пенсії 1 березня 2022 року

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Українським пенсіонерам проіндексують пенсії Новина оновлена 25 січня 2022, 11:05
Українським пенсіонерам проіндексують пенсії

Майже 6 мільйонів українців від початку березня почнуть отримувати більші пенсії.

На початку весни на українських пенсіонерів чекає один із запланованих на 2022 рік етапів підвищення пенсійних виплат: пенсії будуть проіндексовані на 14%.

Про це на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони України у понеділок, 24 січня, повідомив прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль.

"Цього року ми проіндексуємо своєчасно, як робили й у попередні роки, з 1 березня пенсії для всіх українських пенсіонерів. Індексація відбудеться на 14%. У середньому пенсії збільшаться на 500 грн. Відповідно, майже 5 мільйонів 900 тисяч тих, хто отримує страхові пенсії, призначені до 2019 року, отримають доплати, у середньому, по 500 грн”, — сказав прем’єр.

Він також зазначив, що пенсії військових пенсіонерів та ліквідаторів з інвалідністю підвищаться на суму від 700 до 1500 грн.

Крім цього будуть збільшені мінімальні пенсії для пенсіонерів, які не мають страхового стажу.

Також Шмигаль нагадав, що збільшаться розміри державної допомоги та будуть проіндексовані доплати до пенсій для громадян віком від 70 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно страхового стажу в Україні, щоб вийти на пенсію в 60 років і як він враховується.

Теги:
#Пенсія #Індексація пенсій #Денис Шмигаль
Українським пенсіонерам проіндексують пенсії
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Пенсіонерам проіндексують виплати: на скільки та кому підвищать пенсії 1 березня 2022 року
Дата публікації
Дата публікації
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Українським пенсіонерам проіндексують пенсії
Пенсіонерам проіндексують виплати: на скільки та кому підвищать пенсії 1 березня 2022 року
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