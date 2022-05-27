Падіння гривні точно буде: експерт озвучив орієнтовну дату

На думку аналітиків, гривня почне стрімко падати з червня цього року

На наступний тиждень з 30 по 5 червня експерти прогнозують середній курс долара на рівні 36-38 гривень. При цьому з'являється все більше сигналів про те, що падіння економіки у нашій країні таки відбувається.

Про це повідомив аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак у коментарі виданню "Сьогодні".

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За словами експерта, великий люфт у прогнозі (2 гривні) пояснюється тим, що на ринку спостерігається надто високий рівень спекуляцій.

"Скасування обмежень на курс продажу валюти банками спровокувало зростання гривні до долара з рівня 38,4 до 36,5 грн. Водночас ми отримуємо новини про дефіцит бюджету країни, скорочення пенсійних і соціальних виплат, затримки кредитування з боку інших країн, а також пам'ятаємо, що в країні ще триває війна і руйнування інфраструктури не припиняються", – повідомив Орищак.

Він додав, що падіння гривні точно відбудеться, адже для країни зараз настає дуже непростий період на тлі збільшення кількості сигналів про падіння економіки.

"Вже зараз є обов'язковою, у деяких місцях, оплата товарів банківськими картками. Це роблять для того, щоб гроші із системи не витікали. Щойно країна матиме складнощі з виплатами за зовнішніми борговими зобов'язаннями, з'явиться ризик дефолту, що спробують відтягнути за часом, але не скасують зовсім", – каже аналітик.

Аналітик резюмував, що гривня продовжуватиме поступово падати вже з червня цього року, якщо бойові дії не припиняться й Україна не перейде на етап відновлення економіки.

Нагадаємо, що доктор економічних наук Андрій Длігач вважає, що особливих передумов для падіння курсу долара в Україні немає, оскільки валюта нам потрібна для імпорту, а її надходження в країні в умовах війни обмежене.

Також "Телеграф" публікував думку економічного експерта Михайла Кухара, який розповів, чому долар несподівано для всіх впав і що буде з курсом найближчим часом.