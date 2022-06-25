Долар зміцнює позиції на чорному ринку, але очікуються коливання: свіжий курс
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Національна валюта просіла відносно долара США
Національний банк України у перший вихідний день, 25 червня, встановив курс гривні щодо американського долара на рівні 29,25 гривень. При цьому в обмінниках ціна на долар США сягає 35,37 гривень, що на 7 копійок дорожче, аніж учора.
За даними фінансового порталу "Мінфін", "чорний" долар у суботу продаватимуть у середньому по 35,50 гривень. І це на 10 копійок більше за попередні розцінки. Купівля американської валюти обійдеться українцям у 35,37 гривень.
Ціна на євро в українських обмінниках під час продажу зросла до 37,22 гривень у порівнянні з минулоденними 37,10 гривнями. Що стосується купівлі євровалюти, то у перший вихідний за один євро доведеться викласти 37,40 гривень. І ця ціна більша за розцінки у п'ятницю на 10 копійок.
Нагадаємо, що на думку українських фінансистів вже найближчим часом на національну валюту очікує девальвація, тож зберігати свої заощадження українцям радять в американських доларах. Експерти переконані, що саме заокеанська валюта є найбільш "привабливою" для цього, адже вона найближчим часом буде значно стабільніша за українську гривню.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що аналітики пророкують долару США відносну стабільність до кінця червня. Зокрема, експерт у сфері фінансів Максим Орищак запевняє, що ціна на американську валюту до початку липня утримуватиметься в діапазоні 35,5-36,5 гривень, а євро — 37,5-37,8 гривень.