Долар зміцнює позиції на чорному ринку, але очікуються коливання: свіжий курс

Національна валюта просіла відносно долара США

Національний банк України у перший вихідний день, 25 червня, встановив курс гривні щодо американського долара на рівні 29,25 гривень. При цьому в обмінниках ціна на долар США сягає 35,37 гривень, що на 7 копійок дорожче, аніж учора.

За даними фінансового порталу "Мінфін", "чорний" долар у суботу продаватимуть у середньому по 35,50 гривень. І це на 10 копійок більше за попередні розцінки. Купівля американської валюти обійдеться українцям у 35,37 гривень.

Ціна на євро в українських обмінниках під час продажу зросла до 37,22 гривень у порівнянні з минулоденними 37,10 гривнями. Що стосується купівлі євровалюти, то у перший вихідний за один євро доведеться викласти 37,40 гривень. І ця ціна більша за розцінки у п'ятницю на 10 копійок.

Курс долара та євро на чорному ринку 25 червня

Нагадаємо, що на думку українських фінансистів вже найближчим часом на національну валюту очікує девальвація, тож зберігати свої заощадження українцям радять в американських доларах. Експерти переконані, що саме заокеанська валюта є найбільш "привабливою" для цього, адже вона найближчим часом буде значно стабільніша за українську гривню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що аналітики пророкують долару США відносну стабільність до кінця червня. Зокрема, експерт у сфері фінансів Максим Орищак запевняє, що ціна на американську валюту до початку липня утримуватиметься в діапазоні 35,5-36,5 гривень, а євро — 37,5-37,8 гривень.