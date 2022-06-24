Долар на чорному ринку знову пішов угору: свіжий курс перед вихідними

Ситуація на чорному ринку змінилася

На останній робочий день тижня головний банк країни встановив офіційний курс євро відносно національної валюти на рівні 30,73 гривень, що на 2 копійки більше, аніж у попередній банківський день. При цьому американська валюта залишається стабільною. НБУ утримує американський долар на позначці 29,25 гривень за долар США. Ця ціна залишається незмінною з 24 лютого.

Ситуація на чорному ринку у порівнянні з вчорашнім днем змінилася. За даними "Мінфіну", американський долар повільно, але впевнено поповз догори. Купівля цієї валюти у п'ятницю обійдеться у 35,30 гривень, що дорожче на 5 копійок за вчорашню ціну. Водночас продаж долара США коштуватиме 35,40 гривень. І ця ціна також на 5 копійок більша за попередню.

Євро свої позиції цього разу утримав. Купівля — 37,10 гривень, продаж — 37,30 гривень.

Курс долара та євро на чорному ринку 24 червня

Варто відзначити, що, попри поступове зниження розцінок на американську валюту, фінансові аналітики пророкують долару США суттєве зростання. Зокрема, на думку експерта Олексія Куща, вже цієї осені очікується девальвація гривні, ціна якої може "просісти" до 40 гривень відносно одного долару.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що, враховуючи невтішні прогнози щодо здешевшання національної валюти, фахівці радять українцям зберігати свої заощадження у заокеанській валюті.