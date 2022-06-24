Доллар на черном рынке опять пошел вверх: свежий курс перед выходными

Ситуация на черном рынке изменилась

На последний рабочий день недели главный банк страны установил официальный курс евро по отношению к национальной валюте на уровне 30,73 гривен, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. При этом американская валюта остается стабильной. НБУ удерживает американский доллар на отметке 29,25 гривен за доллар США. Эта цена остается неизменной с 24 февраля.

Ситуация на черном рынке по сравнению со вчерашним днем изменилась. По данным "Минфина", американский доллар медленно, но уверенно пополз вверх. Покупка этой валюты в пятницу обойдется в 35,30 гривен, что дороже 5 копеек за вчерашнюю цену. В то же время, продажа доллара США будет стоить 35,40 гривен. И эта цена также на 5 копеек больше предыдущей.

Евро свои позиции на этот раз удержал. Покупка – 37,10 гривен, продажа – 37,30 гривен.

Курс доллара и евро на черном рынке 24 июня

Следует отметить, что, несмотря на постепенное снижение расценок на американскую валюту, финансовые аналитики предсказывают доллару США существенный рост. В частности, по мнению эксперта Алексея Куща, уже этой осенью ожидается девальвация гривны, цена которой может "просесть" до 40 гривен по отношению к одному доллару.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что, учитывая неутешительные прогнозы по удешевлению национальной валюты, специалисты советуют украинцам сохранять свои сбережения в заокеанской валюте.