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Долар на чорному ринку дорожчає: експерт розповів, що може кардинально змінити ситуацію

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Курс валют на сьогодні та пояснення експерта щодо стрибка цін на валюту Новина оновлена 16 липня 2022, 09:41
Курс валют на сьогодні та пояснення експерта щодо стрибка цін на валюту

Експорт зерна є одним з факторів, який може вплинути на курс національної валюти щодо долара

Останні дні ситуація на валютному ринку суттєво змінилася. Лише за 10 днів курс готівкового долара став дорожчим аж на 2 гривні, проте наразі він частково стабілізувався, а національна валюта трохи зміцнилася. Експерти відзначають, що ще більше посилити гривню можуть два фактори.

Як пояснив директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, різке здорожчання курсу валют в Україні спровокувало скорочення потоку готівкової валюти через зменшення операцій "карткових туристів".

"Головною причиною падіння гривні на готівковому ринку є те, що найбільший в Україні ПриватБанк різко підвищив курс валюти для карткових операцій", – сказав він.

На думку економіста, курс національної валюти наразі вкрай важко вважати ринковим, адже зараз ціна на гривню формується не за рахунок експортерів та імпортерів, а населення, яке скуповує готівку, аби тримати її у вигляді заощаджень. За словами Вишлінського, українці дуже сильно реагують на несприятливі прогнози експертів щодо ймовірного здорожчання долара до 50-60 гривень та девальвації гривні.

Фахівець також додав, що наразі посилення національної валюти щодо американського долара залежить від двох факторів: міжнародна фінансова допомога та анонсоване відкриття портів для вивезення зерна.

Щодо розцінок на чорному ринку, то у перший вихідний тижня, згідно з даними "Мінфіна", американська валюта у ціні просіла. Упродовж сьогоднішньої доби купівля одного долара США обійдеться у 37,05 гривень. Водночас продаж коштуватиме 37,33 гривні, що на 21 копійку менше, аніж учора.

"Чорний" євро у суботу обійдеться під час купівлі у 37,10 гривень, при цьому продаж вартуватиме 37,40 гривень.

В українських банках ціна на валюту залишилася на рівні минулоденних позначок:

Євро — 29,28 гривень;

Долар США — 29,25 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що економічний експерт Олексій Кущ вважає, що якщо НБУ прийме рішення "розморозити" фіксований курс американської валюти, то долар може підскочити аж до 60 гривень.

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#Чорний ринок #Курс валют #Курс долара #Мінфін