Ринок праці в Україні зростає – у липні ситуація з працевлаштуванням покращилася

На ринку праці зростає кількість не лише пропозицій працівників, а й запитів роботодавців

У липні було зареєстровано близько 40,5 тисяч вакансій, що на 14% більше, ніж у червні, щоправда, як і раніше, значно менше, ніж роком раніше.

Лідерами за кількістю розміщених вакансій стали Київська – 10839, Львівська – 4950, Дніпропетровська – 3618, Одеська – 2128 та Івано-Франківська область – 1389 вакансій. А у Львівській та Івано-Франківській областях кількість вакансій у липні 2022 року вже досягла 80% та 76% від кількості вакансій у липні 2021 року. Про це повідомляє сайт пошуку роботи Work.ua.

Найбільше динаміка зростання пропозицій про працевлаштування була зареєстрована у Дніпропетровській (+25%), Запорізькій (+21%), Миколаївській (+21%), Кіровоградській (+17%) та Київській областях (+16%).

При цьому найчастіше шукали таких спеціалістів як:

менеджер з продажу — 3 246 вакансій (+13%);

продавець-консультант — 2 260 вакансій (+11%);

бухгалтер — 1628 вакансій (+20%);

водій — 1265 вакансій (+16%);

кухар — 1 149 вакансій (+11%)

Кого найбільше шукали у липні Джерело — Work.ua

Найбільшою конкуренцією у липні користувалися такі професії як:

обробник фото – 13 відгуків на добу;

адміністратор салону краси — 13;

HTML-верстальник — 12;

відеомонтажер — 8;

графічний дизайнер — 7.

Щодо зарплат, то її середній розмір по країні коливається в районі 15 тисяч гривень, а Топ-5 найбільш високооплачуваних фахівців, не пов’язаних із ІТ-сферою, виглядає так:

медіабаєр (фахівець із просування реклами у ЗМІ – Ред.) – 57 500 грн;

телеведучий — 40 000 грн;

висотник та водій-міжнародник — по 35 000 грн;

керівник відділу продажів – 32 500 грн;

директор підприємства — 32 250 грн.

Хто отримує найвищі зарплати Джерело — Work.ua

Найменша ж оплата праці спостерігається за такими вакансіями як прибиральник – 7 000 грн та санітар – 6 850 грн.

У той же час українців активно зазивають закордон, пропонуючи зарплату понад 100 тисяч гривень.