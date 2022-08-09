Ринок праці в Україні зростає – у липні ситуація з працевлаштуванням покращилася
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 55
На ринку праці зростає кількість не лише пропозицій працівників, а й запитів роботодавців
У липні було зареєстровано близько 40,5 тисяч вакансій, що на 14% більше, ніж у червні, щоправда, як і раніше, значно менше, ніж роком раніше.
Лідерами за кількістю розміщених вакансій стали Київська – 10839, Львівська – 4950, Дніпропетровська – 3618, Одеська – 2128 та Івано-Франківська область – 1389 вакансій. А у Львівській та Івано-Франківській областях кількість вакансій у липні 2022 року вже досягла 80% та 76% від кількості вакансій у липні 2021 року. Про це повідомляє сайт пошуку роботи Work.ua.
Найбільше динаміка зростання пропозицій про працевлаштування була зареєстрована у Дніпропетровській (+25%), Запорізькій (+21%), Миколаївській (+21%), Кіровоградській (+17%) та Київській областях (+16%).
При цьому найчастіше шукали таких спеціалістів як:
- менеджер з продажу — 3 246 вакансій (+13%);
- продавець-консультант — 2 260 вакансій (+11%);
- бухгалтер — 1628 вакансій (+20%);
- водій — 1265 вакансій (+16%);
- кухар — 1 149 вакансій (+11%)
Найбільшою конкуренцією у липні користувалися такі професії як:
- обробник фото – 13 відгуків на добу;
- адміністратор салону краси — 13;
- HTML-верстальник — 12;
- відеомонтажер — 8;
- графічний дизайнер — 7.
Щодо зарплат, то її середній розмір по країні коливається в районі 15 тисяч гривень, а Топ-5 найбільш високооплачуваних фахівців, не пов’язаних із ІТ-сферою, виглядає так:
- медіабаєр (фахівець із просування реклами у ЗМІ – Ред.) – 57 500 грн;
- телеведучий — 40 000 грн;
- висотник та водій-міжнародник — по 35 000 грн;
- керівник відділу продажів – 32 500 грн;
- директор підприємства — 32 250 грн.
Найменша ж оплата праці спостерігається за такими вакансіями як прибиральник – 7 000 грн та санітар – 6 850 грн.
У той же час українців активно зазивають закордон, пропонуючи зарплату понад 100 тисяч гривень.