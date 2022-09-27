Високий курс долара в Україні: названо причини, які послаблюють гривню

Експерт пояснив, чому розцінки на американську валюту різко поповзли угору

З початку року ситуація на валютному ринку України залишається нестабільною: долар то дешевшає, то різко скаче угору. Що стосується національної валюти, української гривні, то у 2022 році вона "просіла" відносно долара на 25% офіційно. На готівковому ринку ж — на 35%. На минулому тижні ціна на готівкову американську валюту збільшилася до 45 гривень за один долар, що стало рекордом в історії української валюти. Проте, останніми днями спостерігається зменшення розцінок, що, на думку експертів НБУ, пов'язано з оголошенням мобілізації в сусідній росії, але це не єдиний фактор, який впливає на курс.

Як пише видання "РБК-Україна", посилаючись на джерела у Нацбанку, готівковий валютний ринок країни наразі є вкрай чутливим до змін у інформаційному середовищі. Зокрема, поточні коливання можуть бути пов'язані з психологічним фактором через спроби росії залякати українців загальною мобілізацією.

Не менш важливим фактором, який впливає на валютні ціни є складнощі з доставкою готівкової валюти, адже зараз її привозять до України не авіаційним, а наземним транспортом. Водночас на кордонах виникали деякі проблеми, які спостерігалися в другій декаді вересня, тож поставка доларів та євро суттєво затримувалася.

Як зазначив директор ІК Dragon Capital Сергій Фурса, попит на готівковий долар серед українців викликаний невизначеністю через бойові дії в країні, тож навіть через брак готівкової валюти в країні, на ринку спостерігається значний ажіотаж, який впливає на курс, змінюючи його до зростання.

"Так вийшло, що долар закінчився. Перед війною це не було б проблемою, бо півдня, і сідає літак у Борисполі з доларами. На ранок у касах банку долари є. Зараз чисто логістично доставити готівковий долар набагато складніше. Його треба якось секретним.поїздом везти", – пояснив експерт, наголосивши, що, попри все вищевикладене, українцям не варто переживати через суттєве здорожчання долара, адже чинників для суттєвого стрибка цін наразі в країні немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як фінансовий експерт Олег Пендзин детально розповів українцям, як зберігати свої заощадження, аби на них не позначилася інфляція, котра останнім часом спостерігається в Україні.