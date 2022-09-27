Высокий курс доллара в Украине: названы причины, ослабляющие гривну

Эксперт объяснил, почему расценки на американскую валюту резко поползли вверх

С начала года ситуация на валютном рынке Украины остается нестабильной: доллар то дешевеет, то резко скачет вверх. Что касается национальной валюты, украинской гривны, то в 2022 году она "просела" по отношению к доллару на 25% официально. На наличном рынке — на 35%. На минувшей неделе цена на наличную американскую валюту увеличилась до 45 гривен за один доллар, что явилось рекордом в истории украинской валюты. Однако в последние дни наблюдается уменьшение расценок, что, по мнению экспертов НБУ, связано с объявлением мобилизации в соседней россии, но это не единственный фактор, влияющий на курс.

Как пишет издание "РБК-Украина", ссылаясь на источники в Нацбанке, наличный валютный рынок страны сейчас крайне чувствителен к изменениям в информационной среде. В частности, текущие колебания могут быть связаны с психологическим фактором из-за попыток россии запугать украинцев всеобщей мобилизацией.

Не менее важным фактором, который влияет на валютные цены, являются сложности с доставкой наличной валюты, ведь сейчас ее привозят в Украину не авиационным, а наземным транспортом. В то же время на границах возникали некоторые проблемы, которые наблюдались во второй декаде сентября, так что поставка долларов и евро существенно задерживалась.

Как отметил директор ИК Dragon Capital Сергей Фурса, спрос на наличный доллар среди украинцев вызван неопределенностью из-за боевых действий в стране, поэтому даже из-за нехватки наличной валюты в стране на рынке наблюдается значительный ажиотаж, который влияет на курс, изменяя его к росту.

"Так получилось, что доллар закончился. Перед войной это не было бы проблемой, потому что полдня, и садится самолет в Борисполе с долларами. На утро в кассах банка доллары есть. Сейчас чисто логистически доставить наличный доллар намного сложнее. Его нужно как-то секретным поездом везти", – объяснил эксперт, подчеркнув, что, несмотря на все вышеизложенное, украинцам не стоит переживать из-за существенного подорожания доллара, ведь факторов для существенного скачка цен пока в стране нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как финансовый эксперт Олег Пендзин подробно рассказал украинцам, как сохранять свои сбережения, чтобы на них не отразилась инфляция, которая в последнее время наблюдается в Украине.