Продукти почали частіше купувати за готівку: як блекаут змінює звички українців

Українці стали берегти готівку

Обстріли російськими окупантами, що продовжуються, об’єктив критичної інфраструктури значно змінили звички і товарні переваги українців, але крім цього змінилися і наші грошові звички.

Так, як повідомив прес-секретар Приватбанку Олег Серга на своїй сторінці у Facebook, українці все більше стали відмовлятися від готівки та віддавати перевагу оплаті картками.

У листопаді українці платили картками у мережі торгових терміналів ПриватБанку за купівлю електроніки та побутової техніки на 15% частіше, ніж у жовтні. Виросли витрати і на пальне — оплати картками на АЗС порівняно з жовтнем зросли на 7,6% до 2,7 млрд грн, а от на їжу з карт стали платити менше на 9,6% — до 22,1 млрд грн, ліки на 4% — до 3,1 млрд грн, а також кафе та ресторани на 12,4% — до 3,1 млрд грн.

Можна припустити, що купівля продуктів за готівку є наслідком переходу частини українців на закупівлі на ринках, де ціни іноді нижчі від магазинних.

Загалом безготівкові оплати картками Приватбанку у листопаді впали на 5% до 51 млрд. грн. Причиною тому, як вважає Олег Серга, аварійні перебої з електрикою.

З іншого боку, саме з цієї причини набирає популярності послуга зі зняття готівки на касі. Так, за листопад із торгових терміналів ПриватБанку українці отримали готівку на касах торгових точок на 43% більше у порівнянні з жовтнем — 2,3 млрд грн. Загалом же за листопад готівка на касі отримала майже 1,5 мільйона українців, а середня сума отриманої таким чином готівки трохи перевищує 1,5 тис. грн. на кожного.

Вперше про таку послугу активно заговорили після початку великого вторгнення Росії, коли потрібно було, крім іншого, вирішити питання інкасації.

Раніше "Телеграф" розповідав де і яким чином можна зняти готівку з каси, якщо поблизу немає працюючого банкомату. Для отримання даної послуги достатньо купити щось у супермаркеті, АЗС або аптеках мереж, які надають своїм клієнтам таку послугу.