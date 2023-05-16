Юлія Свириденко розв’язала руки Євгену Мецгеру

Мінекономіки придумало схему, за якою програма єОселя отримає живі гроші на фінансування пільгових кредитів

Компанія "Укрфінжитло", яку очолює колишній голова правління "Укрексімбанку" і фігурант скандалу із побиттям журналістів Євген Мецгер, зможе залучити до 15 млрд грн зовнішнього фінансування. Це розблокує програму єОселя, широко анонсовану як проект масової дешевої іпотеки для українців, що потребують власного житла. Акціонером "Укрфінжитла" є Мінекономіки, його очільниця — перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, ймовірно, має намір зробити єОселю флагманським проєктом відомства, попри те, що будівництво житла не є його прямим профілем.

єОселя — повторення пройденого?

Програма єОселя, яку уряд розпочав у жовтні 2022 року — це чергова спроба запровадити в країні "дешеву іпотеку" і "розігріти економіку" шляхом стимулювання будівництва житлової нерухомості. Такі програми в тому чи іншому вигляді діяли в Україні протягом десятків років, проте постійно стикалися зі стандартним набором труднощів: в якийсь момент кредитування під низький відсоток переставало бути для уряду пріоритетом, відповідальне за програму агентство чи відомство занурювалось в борги, фінансування припинялось, люди мали платити кредит за ринковою ставкою, частина з них переставала платити, перетворюючи позики на мертвий вантаж на балансі банків. Відтак — попри правильну і зрозумілу ідею, сторони процесу — банки та забудовники — завжди дивляться на такі програми з певним скепсисом.

Чим відрізняється єОселя? По-перше, можливістю швидкої подачі заявок через Дію, по-друге, пріоритетними категоріями є військові і правоохоронці, а також вчителі, лікарі, науковці, що надає програмі соціального забарвлення. На відміну від програми компенсації відсотків, в проєкті єОселі "Укрфінжитло" повністю забезпечує банки грошима. Фінустанови лише обирають позичальників. Станом на початок травня було видано понад 1000 кредитів на суму 1,3 млрд грн, тобто середня сума кредиту становила еквівалент $35 тис.

Протягом останніх місяців і банки, і забудовники повідомляли про відсутність фінансування єОселі. Попри те, що уряд капіталізував "Укрфінжитло" облігаціями на 50 млрд грн, це не "живі" гроші, а лише інструмент отримання доходу. Тобто Мінфін буде виплачувати "Укрфінжитлу" як тримачу ОВДП відсотки на рівні 19,5% річних, і перші такі виплати почнуться не раніше літа . Утім, оскільки попит на кредити досить високий Кабмін дозволив компанії залучати ресурси на зовнішніх ринках. Для цього можна буде продати ОВДП на 6 млрд грн, а потім збільшити цю суму до 15 млрд грн з правом зворотного викупу. Цих грошей якраз має вистачити, щоб вийти на анонсований показник в 12 тис. кредитів на рік — по тисячі на місяць.

Роль Мецгера і Свириденко

Формально схема виглядає дуже струнко. До того моменту, поки ми не зрозуміємо, хто за нею стоїть. "Укрфінжитло" очолює скандальний Євген Мецгер, якого вигнали з "Укрексімбанку" за замах на журналістів програми "Схеми". Підґрунтям бійки, яку показали усі великі ЗМІ, стало запитання журналістів про проблемний кредит, виданий "Укрексімбанком" позичальнику з ОРДЛО. І якщо справу про порушення прав журналістів досить швидко розслідували й передали до суду, то про предмет обговорення на інтерв’ю чомусь всі забули. А це набагато більш серйозне звинувачення, яке стосується саме професійної діяльності та компетентності Мецгера як голови правління державного банку.

Тим не менше, попри репутаційний скандал, Мецгера досить швидко повернули у державну "обойму". Перша віцепрем'єрка і міністерка економіки Юлія Свириденко у квітні 2022 року, у перші місяці повномасштабного вторгнення, планувала призначити Мецгера своїм заступником. Призначення "збило" публічне викриття цього наміру.

Проте скандальний екскерівник "Укрексімбанку" продовжив поступово повертатися в урядові кола. В жовтні його зафіксували на одній з нарад прямо поруч зі Свириденко. Тоді вона пояснила , що чоловік працює в Мінекономіки "як експерт на громадських засадах".

"Зокрема, він задіяний у розробці проєкту доступної іпотеки єОселя, де також є одним зі співавторів. Євген — експерт із 20-річним досвідом в банківському секторі, ефективними кейсами, тому його експертиза в запуску великих державних програм у сфері економіки є актуальною", — заявили тоді в міністерстві. У пресслужбі додали, що ексбанкір допомагав міністерству розробити механізми взаємодії Експортно-кредитного агентства (ЕКА) та банків для підтримки українських експортерів, програму доступних кредитів 5−7−9, теплі кредити та кредити ОСББ. "Фото було зроблено під час наради зі стратегічних питань розвитку та підтримки експорту товарів і послуг українського походження", — повідомив пресофіс Свириденко.

Враховуючи "широке поле" питань, з яких Мецгер "консультував" Мінекономіки, призначення його на якусь посаду у вертикалі відомства було лише питанням часу. Що і сталось: в листопаді стало відомо, що він очолив "Укрфінжитло". Видання Forbes тоді припустило, що окрім власне програми іпотечного кредитування, яку щойно запустив уряд, Мецгер також, ймовірно, буде відповідальним і за проєкти термомодернізації з оцінкою до 300 млрд грн.

В умовах падіння економіки отримати доступ до відносно стабільного джерела фінансування — і для позичальників, і для банків, і для забудовників — дорогого варте. Проте експерти мають сумнів щодо того, чи програма дійсно буде ефективною. Банківський аналітик CASE Україна Євген Дубогриз у коментарі Forbes звертав увагу на те, що — на відміну від "довоєнного" часу, сьогодні платоспроможність громадян впала, багато хто виїхав за кордон, а військовим зараз не до купівлі житла. "Єдиний спосіб стрімко наростити обсяги видач – прямо чи непрямо зобов’язати це робити держбанки", — вважає експерт. Крім того, підкреслює він, у єОселі банки виступають лише посередниками, які не ризикують власними коштами, а відтак можуть не надто ретельно оцінювати фінансовий стан позичальників. Особливо це стосується недобудов. "Якщо позичальники, які взяли таку нерухомість, припинять платити або житло не буде добудовано, "Укрфінжитло", тобто платники податків, втратять гроші", – додає він.

Політичний вплив і корупційні ризики

З цього можна зробити висновок, що саме "Укрфінжитло" на чолі з Мецгером — а не банки — стане тіньовим "регулятором" ринку. Саме ця компанія самостійно визначає, якому банку видати який ліміт коштів (а в умовах їх нестачі дефіцит буде, найімовірніше, породжувати корупційні схеми), яких забудовників залучати (хоча громадяни поки резонно надають перевагу купівлі житла на вторинному ринку). Крім того, реалізація програми фінансування іпотеки може бути лише першим кроком для формування Юлією Свириденко свого маленького "великого будівництва". Якщо Мінекономіки вдасться перетягнути на себе житлову політику (традиційно забезпечення житлом і взаємодія з забудовниками — це сфера компетенції Мінрегіону), питання термомодернізації (також Мінрегіон, Міненерго та Держенергоефективності), то можна буде претендувати на велику частину коштів донорів, які будуть виділятися на відбудову України.

Крім того, з огляду на поступове відновлення довоєнного рівня підкилимного напруження пристрастей на Печерських пагорбах, можна говорити й про посилення впливу самої першої віцепрем'єрки всередині уряду. Адже успішний запуск держіпотеки — красивий рядок в кар’єрі для політичного резюме четвертої людини в країні, амбіції якої явно зараз перевищують поточну посаду.

Інше питання, що експерти ринку вважають Євгена Мецгера вкрай слабким управлінцем, який не зміг впоратися із портфелем проблемних кредитів "Укрексімбанку" і налагодити дійсно ефективну систему підтримки експортерів. Судячи з переліку сфер, в яких Свириденко побачила важливість експертизи Мецгера, його робота в "Укрфінжитлі" цілком може бути транзитом до місця з більшими фінансовими потоками, або ж буде спрямована на розширення повноважень компанії на інші сфери діяльності. Наприклад, після банкрутства "Укрбуду" вакантним є місце "державного забудовника".

Чи спрацює тандем Свириденко — Мецгера так, як описано вище, можна буде зрозуміти найближчим часом, коли єОселя отримає "нове дихання" завдяки залученню свіжих коштів і активізує пільгове іпотечне кредитування. Або не отримає і не активізує, а перетвориться на черговий політичний провал.