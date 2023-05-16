Юлия Свириденко развязала руки Евгению Мецгеру

Минэкономики придумало схему, по которой программа еОселя получит живые деньги на финансирование льготных кредитов

Компания "Укрфинжилье", которую возглавляет бывший глава правления "Укрэксимбанка" и фигурант скандала с избиением журналистов Евгений Мецгер, сможет привлечь до 15 млрд грн внешнего финансирования. Это разблокирует программу еОселя, широко анонсированную как проект массовой дешевой ипотеки для украинцев, нуждающихся в собственном жилье. Акционером "Укрфинжилья" является Минэкономики, его глава — первый вице-премьер Юлия Свириденко, вероятно, намерена сделать это еОселю флагманским проектом ведомства, несмотря на то, что строительство жилья не является его прямым профилем.

еОселя — повторение пройденного?

Программа еОселя, которую правительство начало в октябре 2022 года — это очередная попытка ввести в стране "дешевую ипотеку" и "разогреть экономику" путем стимулирования строительства жилой недвижимости. Такие программы в том или ином виде действовали в Украине в течение десятков лет, однако постоянно сталкивались со стандартным набором трудностей: в какой-то момент кредитование под низкий процент переставало быть для правительства приоритетом, ответственное за программу агентство или ведомство погружалось в долги, финансирование прекращалось, люди должны были платить кредит по рыночной ставке, часть из них переставала платить, превращая ссуды в мертвый груз на балансе банков. Следовательно, несмотря на правильную и понятную идею, стороны процесса — банки и застройщики — всегда смотрят на такие программы с определенным скепсисом.

Чем отличается еОселя? Во-первых, возможностью быстрой подачи заявок через Дию, во-вторых, приоритетными категориями являются военные и правоохранители, а также учителя, врачи, ученые, что придает программе социальной окраски. В отличие от программы компенсации процентов, в проекте еОселя "Укрфинжилье" полностью обеспечивает банки деньгами. Финучреждения только выбирают заемщиков. По состоянию на начало мая было выдано более 1000 кредитов на сумму 1,3 млрд грн, то есть средняя сумма кредита составляла эквивалент $35 тыс.

В последние месяцы и банки, и застройщики сообщали об отсутствии финансирования еОсели. Несмотря на то, что правительство капитализировало "Укрфинжилье" облигациями на 50 млрд грн, это не "живые" деньги, а лишь инструмент получения дохода. То есть Минфин будет выплачивать "Укрфинжилью" как держателю ОВГЗ проценты на уровне 19,5% годовых, и первые такие выплаты начнутся не раньше лета . Впрочем, поскольку спрос на кредиты достаточно высок, Кабмин разрешил компании привлекать ресурсы на внешних рынках. Для этого можно будет продать ОВГЗ на 6 млрд грн, а затем увеличить эту сумму до 15 млрд грн с правом обратного выкупа. Этих денег должно хватить, чтобы выйти на анонсированный показатель в 12 тыс. кредитов в год — по тысяче в месяц.

Роль Мецгера и Свириденко

Формально схема выглядит очень стройной. До того момента, пока мы не поймем, кто за ней стоит. "Укрфинжилье" возглавляет скандальный Евгений Мецгер, которого выгнали из "Укрэксимбанка" за покушение на журналистов программы "Схемы". Основанием для драки, которую показали все крупные СМИ, стал вопрос журналистов о проблемном кредите, выданном "Укрэксимбанком" заемщику из ОРДЛО. И если дело о нарушении прав журналистов довольно быстро расследовали и передали в суд, то о предмете обсуждения на интервью почему-то все забыли. А это гораздо более серьезное обвинение, относящееся именно к профессиональной деятельности и компетентности Мецгера как главы правления государственного банка.

Тем не менее, несмотря на репутационный скандал, Мецгер довольно быстро вернули в государственную "обойму". Первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко в апреле 2022 года, в первые месяцы полномасштабного вторжения, планировала назначить Мецгера своим заместителем. Назначение "сбило" публичное разоблачение этого намерения.

Однако скандальный экс-руководитель "Укрэксимбанка" продолжил постепенно возвращаться в правительственные круги. В октябре его зафиксировали на одном из совещаний прямо рядом со Свириденко. Тогда она пояснила , что мужчина работает в Минэкономики "как эксперт на общественных началах".

"В частности, он задействован в разработке проекта доступной ипотеки еОселя, где также является одним из соавторов. Евгений — эксперт с 20-летним опытом в банковском секторе, эффективными кейсами, поэтому его экспертиза в запуске крупных государственных программ в сфере экономики актуальна", — заявили тогда в министерстве. В пресс-службе добавили, что экс-банкир помогал министерству разработать механизмы взаимодействия Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) и банков для поддержки украинских экспортеров, программу доступных кредитов 5-7-9, теплые кредиты и кредиты ОСМД. "Фото было сделано во время совещания по стратегическим вопросам развития и поддержки экспорта товаров и услуг украинского происхождения", — сообщил пресс-офис Свириденко.

Учитывая широкое поле вопросов, по которым Мецгер консультировал Минэкономики, назначение его на какую-то должность в вертикали ведомства было лишь вопросом времени. Что и случилось: в ноябре стало известно, что он возглавил "Укрфинжилье". Издание Forbes тогда предположило, что помимо программы ипотечного кредитования, которую только что запустило правительство, Мецгер также, вероятно, будет ответственным и за проекты термомодернизации с оценкой до 300 млрд грн.

В условиях падения экономики получить доступ к относительно стабильному источнику финансирования — и для заемщиков, и для банков, и для застройщиков дорогого стоит. Однако эксперты сомневаются в том, действительно ли программа будет эффективной. Банковский аналитик CASE Украина Евгений Дубогрыз в комментарии Forbes обращал внимание на то, что — в отличие от "довоенного" времени, сегодня платежеспособность граждан упала, многие уехали за границу, а военным сейчас не до покупки жилья. "Единственный способ стремительно нарастить объемы выдач — прямо или косвенно обязать это делать госбанки", — считает эксперт. Кроме того, подчеркивает он, в еОселя доме банки выступают только посредниками, которые не рискуют собственными средствами, а потому могут не слишком тщательно оценивать финансовое состояние заемщиков. Особенно это касается недостроев. "Если заемщики, взявшие такую недвижимость, прекратят платить или жилье не будет достроено, "Укрфинжилье", то есть налогоплательщики, потеряют деньги", – добавляет он.

Политическое влияние и коррупционные риски

Из этого можно заключить, что именно "Укрфинжилье" во главе с Мецгером — а не банки — станет теневым "регулятором" рынка. Именно эта компания самостоятельно определяет, какому банку выдать какой лимит средств (а в условиях их недостатка дефицит будет, вероятнее всего, порождать коррупционные схемы), каких застройщиков привлекать (хотя граждане пока резонно предпочитают покупку жилья на вторичном рынке). Кроме того, реализация программы финансирования ипотеки может быть лишь первым шагом к формированию Юлией Свириденко своего маленького "большого строительства". Если Минэкономики удастся перетянуть на себя жилищную политику (традиционно обеспечение жильем и взаимодействие с застройщиками — это сфера компетенции Минрегиона), вопрос термомодернизации (также Минрегион, Минэнерго и Госэнергоэффективности), то можно будет претендовать на большую часть донорских средств, которые будут выделяться.

Кроме того, учитывая постепенное восстановление довоенного уровня подковерного накала страстей на Печерских холмах, можно говорить и об усилении влияния самого первого вице-премьера внутри правительства. Ведь успешный запуск госипотеки — красивая строчка в карьере для политического резюме четвертого человека в стране, амбиции которого сейчас превышают текущую должность.

Другой вопрос, что эксперты рынка считают Евгения Мецгера крайне слабым управленцем, не сумевшим справиться с портфелем проблемных кредитов "Укрэксимбанка" и наладить действительно эффективную систему поддержки экспортеров. Судя по перечню сфер, в которых Свириденко увидела важность экспертизы Мецгера, его работа в "Укрфинжилье" вполне может быть транзитом к месту с большими финансовыми потоками, или же будет направлена на расширение полномочий компании на другие сферы деятельности. Например, после банкротства "Укрбуда" вакантно место "государственного застройщика".

Сработает ли тандем Свириденко — Мецгера так, как описано выше, можно будет понять в ближайшее время, когда еОселя получит "новое дыхание" благодаря привлечению свежих средств и активизирует льготное ипотечное кредитование. Или не получит и не активизирует, а превратится в очередной политический провал.