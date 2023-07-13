На відпочинок з грошима: кому з військових можуть відмовити у виплатах під час відпустки

У військових є можливість збільшення днів відпочинку за однієї обставини

Військові в Україні мають право на компенсацію у разі невикористання додаткової соціальної відпустки. Але у бійців є можливість отримати виплату двомісячного грошового забезпечення під час відпочинку.

Цією можливістю можуть скористатися демобілізовані бійці, повідомляє Верховна Рада України.

Згідно з законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань", військові зможуть отримати відпочинок тривалістю 60 робочих днів виплатою двомісячного грошового забезпечення за рахунок Держаного бюджету України.

На сайті роз'яснюється, що грошову компенсацію нараховують тим, хто не використав дні щорічної відпустки у разі призову бійця на військову службу від час мобілізації, на особливий період або за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

"Також актуальним в умовах воєнного стану є положення законопроекту щодо можливості відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо така людина залучена до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, виробництва товарів оборонного призначення або виконує мобілізаційне завдання", — мовиться на сайті.

Ймовірно, у військових буде можливість збільшити відпустки через сімейні обставини. Згідно з вищезазначеним законом, кількість днів виросте з 15 до 30. До того ж, за військовими зберігається нарахування зарплати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про різні фінансові виплати військовослужбовцям в Україні. Розмір грошового забезпечення залежить від багатьох факторів.