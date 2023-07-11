Пільги на комунальні та медичні послуги для УБД: які документи потрібні для оформлення

Для українців, які мають статус учасника бойових дій, передбачені деякі пільги

Українські військові, окрім щомісячного грошового забезпечення, додаткових виплат та винагород, мають право на пільги.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Пільги на комунальні послуги

75-відсоткова знижка плати за користування житлом;

75-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами.

Площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунків плати за опалення становить 21 кв. м опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

А для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. м на сім’ю).

Першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт будинків і квартир.

Особи, які дістали поранення (контузію або каліцтво під час участі в бойових діях) забезпечуються житловою площею у термін на два роки після становлення на квартирний облік.

Учасник бойових дій може одержати позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, дачних будинків з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва.

Першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, садівницьких товариств.

Також УБД мають пільги на позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% ― додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів.

Медичні пільги

Особи зі статусом УБД мають право на:

безоплатне одержання лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

користування після виходу на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміни місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову госпіталізацію.

Як УБД отримати пільги

Для отримання відповідних пільг людина повинна мати вже оформлений статус учасника бойових дій. Далі потрібно звернутися до пенсійного фонду України, незалежно від місця їх реєстрації, та написати заяви:

заява про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги);

заява про встановлення пільги.

Ці заяви можна подати:

до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні (перелік діючих сервісних центрів);

надіслати поштою;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

через застосунок Дія (за наявності Дія. Підпис).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплату грошової компенсації за неотримане речове майно під час війни.