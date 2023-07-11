Льготы на коммунальные и медицинские услуги для УБД: какие документы нужны для оформления

Для украинцев, имеющих статус участника боевых действий, предусмотрены некоторые льготы

Украинские военные, кроме ежемесячного денежного обеспечения, дополнительных выплат и вознаграждений, имеют право на льготы.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Льготы на коммунальные услуги

75-процентная скидка платы за пользование жильем;

75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчете платы за отопление составляет 21 кв. м отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

А для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отопительной площади (42 кв. м на каждого человека, имеющего право на скидку платы, и 21 кв. м на семью).

Первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт домов и квартир.

Лица, получившие ранения (контузию или увечье при участии в боевых действиях) обеспечиваются жилой площадью в срок на два года после становления на квартирный учет.

Участник боевых действий может получить ссуду на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов с погашением его в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства.

Первоочередное право на поступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, садоводческих обществ.

Также УБД имеют льготы на внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередную установку на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% дополнительных работ). Абонементная плата за использование телефона устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

Медицинские льготы

Лица со статусом УБД имеют право на:

безвозмездное получение лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

безвозмездное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;

пользование после выхода на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или смены места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередную госпитализацию.

Как УБД получить льготы

Для получения соответствующих льгот человек должен обладать уже оформленным статусом участника боевых действий. Далее следует обратиться в пенсионный фонд Украины, независимо от места их регистрации, и написать заявления:

заявление о внесении лица в ЕГАРЛ (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы);

заявление об установлении льготы.

Эти заявления можно подать:

в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине ( перечень действующих сервисных центров );

отправить по почте;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через приложение Действие (при наличии Действ. подпись).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплате денежной компенсации за неполученное вещевое имущество во время войны.