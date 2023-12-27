Житло для військових: скільки коштів держава виділила на 2024 рік і що буде з тими, хто не отримає його

Якщо боєць не матиме будинок, то він розраховуватиме на компенсацію за оренду

В Україні є нарахування компенсацій військовим на оренду житла, у разі, якщо військова частина не надала їм будинок.

Заступник міністра оборони Юрій Джигир пояснює, як передає BBC, згідно з бюджетом Міноборони на 2024 рік, 100 млн грн піде на житло для військових. З 2021 року черга на отримання компенсації зменшилась з 44,3 тисячі до 42,2 тисячі осіб.

Джигир наголошує, що розв'язання проблеми із житлом для військових зараз у пріоритеті, але додає, що черга зменшується повільно.

"Для прикладу, у 2021 році черга становила 44,3 тис. осіб, у 2022 – 43,5 тис. осіб. На сьогодні в гарнізонах ЗСУ на квартирному обліку перебуває близько 42,2 тис. осіб", – каже він.

Варто зауважити, що виплати "бойових" в розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень у 2024 році також мають зберегтись і вони здійснюватимуться згідно з постановою ""Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану". Однак є ймовірність, коли фінансування бійців може збільшитись.