Рус

Житло для військових: скільки коштів держава виділила на 2024 рік і що буде з тими, хто не отримає його

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українські воїни
Українські воїни. Фото Генштаб ЗСУ

Якщо боєць не матиме будинок, то він розраховуватиме на компенсацію за оренду

В Україні є нарахування компенсацій військовим на оренду житла, у разі, якщо військова частина не надала їм будинок.

Заступник міністра оборони Юрій Джигир пояснює, як передає BBC, згідно з бюджетом Міноборони на 2024 рік, 100 млн грн піде на житло для військових. З 2021 року черга на отримання компенсації зменшилась з 44,3 тисячі до 42,2 тисячі осіб.

Джигир наголошує, що розв'язання проблеми із житлом для військових зараз у пріоритеті, але додає, що черга зменшується повільно.

"Для прикладу, у 2021 році черга становила 44,3 тис. осіб, у 2022 – 43,5 тис. осіб. На сьогодні в гарнізонах ЗСУ на квартирному обліку перебуває близько 42,2 тис. осіб", – каже він.

Варто зауважити, що виплати "бойових" в розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень у 2024 році також мають зберегтись і вони здійснюватимуться згідно з постановою ""Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану". Однак є ймовірність, коли фінансування бійців може збільшитись.

Теги:
#Компенсація #Житло #Виплати #Виплати військовим